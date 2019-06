Stolt IA-formand: Aaja har skabt tillid

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 06. juni 2019 - 01:19

- Aaja Chemnitz Larsen har arbejdet stenhårdt i de seneste fire år, hvor hun har været i stand til at videregive vigtige informationer til samfundet i forbindelse med sit arbejde i Folketinget. Det har skabt enorm tillid til borgerne.

Det siger IA-formand Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG, efter partiet har fået 6.881 stemmer ved folketingsvalget, hvilket betyder, at partiet har fået flest stemmer ved valget.

Til trods for, at partiet har fået flest stemmer ved valget, har Inuit Ataqatigiit oplevet nedgang. Ved folketingsvalget for fire år siden fik partiet 7.914 stemmer, og det betyder, at partiet har fået tilbagegang på 4,9 procent.

- Hvad skyldes nedgangen?

- Der er nu flere partier end for fire år siden, og stemmeprocenten er højere end sidste gang. Det er nok grunden til, at vi har oplevet en mindre nedgang. Men vi har fået flest stemmer ved valget, som vi er meget glade for og stolt over, svarer han.

Múte Bourup Egede er ikke i tvivl om, at Aaja Chemnitz Larsen igen vil opnå vigtige resultater til Grønland.

- Partiet arbejder for at indrage befolkningen, og derudover har Aaja vist, at hun kan tale og samarbejde med forskellige partier i Folketinget, som er til nytte for Grønland. Resultatet af valget viser, at vælgerne efterlyser stabilitet i arbejdet i Folketinget, lyder det fra en stolt partiformand.