Støttes med millioner: Podcast vil være et grønlandsk samlingssted

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. december 2022 - 13:50

En grønlandsksproget podcast kaldet INUNA Radio vil gå i luften i Danmark i det nye år.

Det er Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro, der har fået syv millioner kroner i støtte fra den danske finanslov til projektet, oplyser teatret i en pressemeddelelse.

Podcasten skal 'auditivt samlingssted', fortæller teaterleder:

- Den nye podcast INUNA Radio er et auditivt samlingssted, hvor grønlændere bosat i Danmark, har mulighed for at dele viden og oplevelser på tværs af generationer og bygrænser, oplyser initiativtager og teaterleder Per Kap Bech Jensen og tilføjer:

Samarbejde med Nationalteatret

- Vi har altid været et sted, der har givet en stemme til dem, som ingen havde, og INUNA Radio er det rum, hvor det kan lade sig gøre. Det er et samlingspunkt i skyen og en bro mellem Grønland og Danmark. Det glæder vi os til at tage fat på, tilføjer Per Kap Bech Jensen.

Det betyder INUNA INUNA er et ordspil med ordene Nuna (land/jorden), Inuk (menneske/grønlænder), Inuit Nunaat (Grønland/menneskenes land) og Nunasivoq som betyder at “bosætte sig et sted hvor man ikke er født”. Kunstordet INUNA kan således forstås og vinkles fra mange forskellige leder og kanter. Kilde: Nordisk Teaterlaboratorium

Podcasten vil have aktualitetsstof, nyheder og underholdning ligesom der vil blive lagt vægt på interaktion med lytterne igennem forskellige sociale medier, samt deltagelse ved forskellige events.

Nordisk Teaterlaboratorium har tidligere samarbejdet med Grønlands Nationalteater, og nationalteatret ser frem til at bidrage til INUNA Radio fortæller teaterchef Susanne Andreasen:

- Det er rart, at vi her skal formidle grønlændere til grønlændere, så kan samtalerne blive dybere og anderledes. Nogle gange når vi taler formidling af Grønland i Danmark eller til Danmark, så skal vi ligesom begynde med at formidle eller ’oversætte’ en kultur, det skal vi ikke her, forstå mig ret, siger Susanne Andreasen.

Høegh-Dam: Jeg ser frem til at lytte

Komponist og erhvervskvinde Arnannguaq Gerstrøm er blevet ansat til at lede projektet, og det glæde folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, at der nu kommer en grønlandsksproget podcast:

- Politisk har vi sat rammerne, om hvordan radioproduktionen kan se ud, mens Slots-og Kulturstyrelsen har vurderet og udarbejdet, om hvem der skal stå for produktionen. Jeg ser meget frem til at lytte til programmerne, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

INUNA Radio udkommer første gang i februar 2023 og herefter med ugentlige udsendelser, som vil være at finde på de store podcast-tjenester.