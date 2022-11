Støtte på vej til grønlandske familier i Danmark

Redaktionen Lørdag, 26. november 2022 - 16:01

Der er ikke afsat så meget som en krone på finansloven for 2023 til at hjælpe grønlandske familier i Danmark. Det til trods for, at naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen, under en debat i Inatsisartut for nylig udtalte, at der skal benyttes grønlandske psykologer og socialt fagligt uddannet personalet tilknyttet De Grønlandske Huse i Danmark til forældrekompetenceundersøgelser.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Denne løsning er handlingsorienteret, og vil hurtigt kunne gøre en forskel for de grønlandske forældre, som skal undergå forældrekompetenceundersøgelser i Danmark. At benytte psykologer og socialt uddannet personale med indgående kendskab til grønlandsk kultur og sprog vil mindske risikoen for misforståelser, og sikre at barnets tarv varetages på bedste vis, lød det fra Mimi Karlsen.

Skuffelse hos Mentor Immanuel

Men hvordan skal det i praksis foregå, hvis der ikke er afsat penge til de grønlandske psykologer? Er forventningen, at det er Danmark, der betaler? Eller at De Grønlandske Huse klarer opgaven for deres driftsmidler?

Hos Foreningen Mentor Immanuel, der hidtil har hjulpet de grønlandske familier i Danmark på frivillig basis, er der stor skuffelse over, at der ikke er afsat midler på finansloven til deres arbejde.

– Vi er blevet nævnt så mange gange under valgkampen i Grønland til Folketinget. Flere kandidater gik til valg på, at vi skulle på finansloven, men måske har dem der sidder i Inatsisartut ikke været enige. Mentor Immanuel er ikke nævnt med et ord i finansloven, selvom vores frivillige arbejde har været omfattende. Vi er bekymrede for, at det nu bliver op til De Grønlandske Huse at løfte opgaven. I vores optik har de ikke den fornødne viden, og de er heller ikke engagerede i sagen, siger Tina Naamansen, der er jurist og som arbejder som frivillig i Mentor Immanuel.

