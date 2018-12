Støtte til dokumentarfilm om rigsfællesskabet

Walter Turnowsky Onsdag, 12. december 2018 - 08:25

Støtte til dokumentarfilm, studierejser og højskoleophold. Det er blandt nogle af de initiativer, som den danske regering vil støtte for at øge kendskabet til hinanden på tvær af rigsfællesskabet.

- Tanken er jo den, at især de unge skal mødes på tværs af vore tre lande, Danmark, Grønland, Færøerne, og få oplevelser og måske endda, det håber jeg, venskaber, nedbryde fordomme, opbygge forståelse og respekt, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under den udvidede spørgetime i Folketinget i går.

Regeringen har i sin finanslov afsat 25 millioner kroner over de kommende fire år til at udbrede viden om rigsfællesskabet. Initiativet blev aftalt mellem Lars Løkke Rasmussen (V), Kim Kielsen (S) og den færøske lagmand Aksel V. Johannesen under rigsmødet på Færøerne i juni.

Konkret skal pengene på bruges på følgende initiativer:

Økonomisk støtte til dokumentarfilm mv.

Tilskud til unges studierejser

Tilskud til unges højskoleophold

Puljemidler til initiativer af bredere uddannelsesmæssig karakter

Specialekonkurrence på videregående uddannelser

- Jeg glæder mig til, at alt det her bliver skudt i gang, og vil gerne takke for den meget brede opbakning, der har været til den her satsning, hos Folketingets politiske partier, men også hos den færøske lagmand og den grønlandske landsstyreformand og de nordatlantiske mandater, sagde Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen.

Der vil nu blive arbejdet videre med detaljerne i de enkelte initiativer. Mulighederne for at søge støtte til konkrete initiativer vil efterfølgende blive offentliggjort af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.