Den største gule taxi-båd 

Redaktion Torsdag, 02. januar 2020 - 14:31

Udviklingen går stærkt i det lille rederi Nuuk Water Taxi. Det fortæller virksomhedens direktør Anders Lykke Laursen i en pressemeddelelse.

På det lokale bådværksted Nurepa er der gang i de gule malerbøtter. Tre nye Targa´er bliver søsat inden for et år. I foråret 2019 kom der en 6-personers Targa og i oktober en 12-personers Targa. Begge skulle forbi de gule pensler og sprøjtemaskiner, så de kunne indgå i det efterhånden kendte brand Nuuk Water Taxi, fremgår det af pressemeddelelsen.

Også på det lokale bådværksted Sarfaq har Bo Kristensen travlt. Han servicerer motorer og drev på de gule både og holder elektronikken opdateret med det nyeste på markedet.

Bo Kristensen fortæller ifølge pressemeddelelsen:

- Man skulle tro, at en båd bare er en båd. Men det er noget specielt, når de gule kommer på værkstedet. Jeg tænkte også først, om Anders lavede sjov med mig. At male en båd på over 12 meter gul. Men jeg må indrømme, at det virker. Vi blev virkelig i godt humør her på værkstedet, da vi havde Ice Force V på besøg.

Flere Targa’er på vej

- Det er en drøm der går i opfyldelse, konstaterer Anders Lykke Laursen i pressemeddelelsen og tilføjer: At kunne servicere både lokale og turister med de bedste både – og nu med en kapacitet der er stor nok, også til store grupper.

Anders Lykke Laursen løfter også sløret for en anden nyhed:

- Vi har faktisk så stor efterspørgsel lige nu, at vi har bestilt endnu en ny Targa, der bliver leveret i april, således at vi i sæsonen 2020 kan sejle med fire Targaer og med en kapacitet på op til 30 passagerer.

Sejler hele vinteren

Som noget nyt i vintersæsonen 2019/2020, bliver der ingen vinterpause i Nuuk Water Taxi, fremgår det af pressemeddelelsen.

Bådene sejler nu hele året rundt. I månederne januar, februar og marts vil der med Nuuk Water Taxi være ugentlig afgang til både Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat. Og ellers er bådene klar til både turistture og charteropgaver alle ugens dage, oplyser Anders Lykke >Laursen i pressemeddelelsen.

I vinterhalvåret kan du møde Nuuk Water Taxi på Hotel Hans Egede, og i sommerhalvåret på Kolonihavnen.