Større underskud end sidste år for Nuuk's Auto

Ritzau, Thomas Veirum Torsdag, 24. august 2023 - 09:00

Rettelse: Det fremgik i første omgang af artiklen, at Eigil Jonathan Petersen er formand for virksomhedens bestyrelse. Virksomheden blev dog i oktober 2022 omdannet til at ApS, og i denne forbindelse ophørte bestyrelsen med at eksistere.

Regnskabet for Nuuk's Auto gælder for perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022 og viser et minus på 1.490.372 kroner.

Året forinden lød underskuddet kun på 504.706 kroner.



Ved regnskabsårets afslutning var firmaets egenkapital opgjort til 10.709.280 kroner.



Nuuk's Auto ApS blev stiftet 27. december 1985 og har hjemadresse på Nuukulak 16, 3900 Nuuk.

Solgt ejendom bidrager med likviditet

Firmaets ledelse skriver i regnskabet, at selskabets fremtidige økonomi er afhængig af, "at driften i selskabet effektiviseres, med øget indtjening og positive pengestrømme til følge."

Ledelsen gør desuden opmærksom på, at der i 2023 (efter regnskabsperioden) er solgt en af selskabets ejendomme, hvilket har frigivet et større provenu.



Direktionen består af to personer. Det er Jimmy Holm Jensen og Johnnie Thomas Holm Jensen.



Denne artikel er delvist skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).