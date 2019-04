Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 13. april 2019 - 10:43

- Jeg har aldrig haft det så hårdt, og jeg ramte den berømte mur undervejs. Men det lykkedes mig at overvinde mig selv.

Det siger Majaq Heilmann fra Sisimiut til Sermitsiaq.AG, der lørdag stod på langrend fra Kangerlussuaq til Sisimiut, hvor terrænet er omkring 160 kilometer.

Det er ikke den første gang han gennemfører ruten. Han løb fra Kangerlussuaq til Sisimiut for to år siden, hvor det tog 37 timer og 13 minutter.

Målet var under 24 timer

Lørdag startede hans langrendstur 04.30, natten til lørdag.

- Mit mål var at gennemføre ruten på under et døgn. Den første halvdel gik overraskende hurtig og jeg havde det godt. Men så blev det hårdt, da jeg på isen ved Kangerluarsuk, for her var det helt vådt og skiene klistrede fast til isen, fortæller han, og fortsætter:

Majaq Heilmann Privat

- Da jeg var på vej op ad bakken Qerrortusup Majoriaa mødte jeg muren for alvor og fik store problemer om at komme op til toppen. Jeg havde sådan en følelse at jeg havde problemer med at trække vejret og min krop sagde bare stop du kan ikke mere. En ven spurgte mig, om jeg havde det fint, men jeg kunne ikke svare spørgsmålet, da jeg var i virkelig krise. Jeg tvivlede på om jeg ville klare det helt hjem til Sisimiut.

Værste kriser

Majaq Heilmann siger, at han aldrig haft det så hårdt.

- Min løbetur for to år siden føltes meget lettere. Dengang kunne jeg bare ligge mig ned, for det var midt om sommeren, og jeg kunne holde lange pauser. Men da mit mål var under 24 timer i min langrendstur, havde jeg ikke samme tid til at slappe af, og jeg havde en kamp inde i mit hoved, hvor jeg blev ved med at overbevise mig selv, at jeg ikke skulle stoppe. Det gjorde jeg, selv om jeg ikke havde mange kræfter tilbage, fremhæver han.

Majaq Heilmann havde følgeskab af et hold under hele sin tur Privat

Han havde følgeskab af Sirius Greenland under hele sin tur.

- Jeg fik nye kræfter, da jeg fik coca-cola blandet med kaffe. Da jeg nåede nordsiden af solbakken og var alene fældede jeg et par tårer. Jeg havde lagt så stort pres på mig selv. Trætheden kunne for alvor mærkes på kroppen og psyken og da jeg endelig kunne bekræfte at jeg ville komme i mål, siger Majaq Heilmann.

Vil løbe 100 kilometer

Han kom i mål 14 timer og 30 minutter efter sin start, og han blev hyldet af sine venner og bekendte da han endelig kom i mål.

- Jeg sagde dagen efter, at jeg ikke længere vil gennemføre lange distancer, hvor jeg havde det meget skidt i mine kriser. Vi får se i fremtiden, men jeg skal gennemføre et løbetur på 100 kilometer til sommer, lyder det fra Majaq Heilmann.

Se hyldest fra Arctic Circle Race her: