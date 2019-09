Stjernefrø kan få debut på futsal-landsholdet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 14. september 2019 - 11:40

Torsdag blev det grønlandske futsal-landshold udtaget af landstræner René Olsen og assisterende landstræner Tekle Ghebrelul.

Stortalentet Niklas Thustrup Johansen, der til dagligt spiller for det nordgrønlandske hold Nagdlunguak', er blevet udtaget i den endelige trup.

- Jeg har ikke regnet med at blive udtaget, for jeg var egentlig kun glad for at blive udtaget til bruttotruppen. Her holdt vi træninger, og her følte jeg virkeligt, at jeg kunne være med, og de andre spillere behandlede mig rigtigt godt. Da jeg fik beskeden om, at jeg er blevet udtaget til den endelige trup, ringede jeg straks til min mor, fortæller Niklas Thustrup Johansen, der lige er flyttet til Nuuk, hvor han studerer på GUX-idrætslinjen.

Vandt to guldmedaljer på en måned

Sidste år var han på efterskoleophold i Danmark, hvor han spillede for Brøndby IF's U19-hold. I denne sommer spillede han hele tre grønlandsmesterskaber for Nagdlunguak', først blev han grønlandsmester i U17, dernæst fjerdeplads hos U19 og så grønlandsmester med Nagdlunguak's herrehold sidste måned.

LÆS OGSÅ: Futsal-landsholdet er udtaget

- Jeg har spillet meget fodbold, siden jeg var barn og har altid stræbet efter at spille med de ældre. Derfor er det gået hurtigt i den seneste tid, hvor jeg skal spille på samme niveau med herrerne. Jeg har kunnet klare mig godt hos herrerne blandt andet på grund af min hurtighed, siger Niklas Thustrup Johansen.

Skal spille sammen med sine idoler

I denne måned gælder det kampene i Kroatien.

- Selvfølgelig er jeg spændt på turen, og jeg har heller ikke de store forventninger til mig selv. Men jeg vil da gerne spille sammen med mine idoler. Jeg går ikke så meget op i Ronaldo eller Messi. Mine rigtige idoler er John Ludvig Broberg og Markus Jensen, og jeg tager afsted med dem, hvilket er stort. Jeg ser meget frem til at spille med dem, lyder det fra det unge fodboldtalent.

Hurtigt antrit og målfarlig

Niklas Thustrup Johansen er også landsholdsspiller for U19-landsholdet, og Sermitsiaq.AG har spurgt landstræner for U19-landsholdet David Janussen, om hvilken type fodboldspiller han er.

- Jeg er stolt over, at fire U19-landsholdsspillere er blevet udtaget til herrelandsholdet. Flere unge spillere kunne ellers være på holdet. Blandt dem er Niklas, og han er en meget hurtig spiller, hvor ikke mange kan følge med, når han er i sin topfart. Han er altid fokuseret, altid klar til at spille, han er målfarlig og er rigtig stædig. Det er på sin plads, at han er på herrelandsholdet, siger David Janussen.