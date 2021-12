Stine Egede: Jeg havde aldrig troet at IA skulle vinde

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 27. december 2021 - 15:45

Stine Egede har haft et spændende og omvæltende år. Hun havde ikke troet at Inuit Ataqatigiit skulle vinde valgkampen den 6. april 2021.

- Jeg blev overrasket. Men jeg havde også gået lidt mere til den, da uran-spørgsmålet har været så vigtig. Jeg har altid været imod uranudvinding. Jeg kunne aldrig drømme om at få mit kære land ødelagt. Jeg vil have at vores efterkommere også skal nyde vores smukke land. Men jeg havde ikke troet, at IA skulle vinde denne gang, da jeg troede at der var flere, som vil stemme på Siumut, siger Stine Egede.

Stine Egede fik i alt 410 stemmer, mens den daværende borgmester Kiista P. Isaksen fik 186 stemmer. Der var i alt 20 som stillede op for Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq. Partiet har inden valget besluttet, at den der får flest stemmer skal være borgmester.

- Jeg er flere gange blevet opfordret til at stille op til politik. Nok fordi folk kunne mærke min gejst til at ville gøre en forskel. Jeg har altid syntes, at der var meget, der kunne ændres i samfundet. Vi ser mindre ressourcestærke familier, som kæmper hver dag, men også almindelige familier som knokler for at få enderne til at hænge sammen, siger borgmesteren.

Anbringelser og arbejdsløshed

Hun fortæller, at det var uran, som bragte hende ind i politik tilbage i 2013. Uranforbud blev ophævet i 2013, og det var også der hun for første gang stillede op til Inatsisartut. Men socialområdet har også altid fyldt hos hende. Hun håber, at hun som borgmester kan nedbringe antallet af anbringelser af børn i fremtiden.

- Vi vil gerne hjælpe familier. Vi skal få familier i behandling, sådan så alle kan måske komme videre på en fornuftig måde. Vi skal have de ansatte på børnehaver og vuggestuer opgraderet, siger Stine Egede og fortsætter:

- De skal have den nødvendige kompetence til at se om barnet rent faktisk har det godt der hjemme. Er der hygiejne udfordringer eller har barnet problemer med tænderne. Vi kan ikke blive ved med at se massivt omsorgssvigtede børn – vi bør gøre noget mere, siger Stine Egede.

Der er omkring 105 anbragte børn i Kommune Kujalleq. Der er i alt 45 i døgninstitutioner, mens der er 60 børn anbragt hos plejefamilier. Det koster 42,5 millioner kroner årligt for kommunen for anbragte børn i døgninstitutioner.

Udover nedbringelse af anbragte børn i kommunen, så vil borgmesteren også gerne have at flere kommer i arbejdstøjet.

- Når slagteriet i Neqi A/S begynder at slagte, så falder arbejdsløsheden markant i Narsaq. Så vi skal finde ud af, hvordan vi kan beskæftige de arbejdsløs hele året. Jeg ved at det ikke bliver nemt, men jeg ved at folk er villige til at arbejde, hvis de har et sted, understreger Stine Egede.

Holder normalt jul i Igaliku

Stine Egede blev født i Narsaq og voksede op i Igaliku hos sine bedsteforældre. Hun har arbejdet som politi i 30 år. I alt 35 år hos Grønlands politi, da hun startede i kontorsektoren og var der i 5 år.

Hun elsker at holde jul og nytår i Igaliku, alene, når datteren ikke er hjemme for at holde jul.

Borgmesteren holder jul alene i sit hus i Igaliku. Hun kan godt lide at være alene og slappe fuldstændig af.

- Jeg elsker at være alene, når min datter ikke er i hjemme for at holde jul. Jeg kan lide at lave god mad til mig selv også bare nyde jul og nytår hjemme i Igaliku. Jeg opvoksede der og jeg har mange gode minder om mine bedsteforældre, fortæller Stine Egede.

Hun skal i år holde jul med sin datter og hendes kæreste. Så i år har hun valgt at holde jul i Qaqortoq.