Stine Egede: År 2023 skal være erhvervsfremmende år

Kassaaluk Kristensen Fredag, 30. december 2022 - 11:44

Året 2022 er ved at være omme. Sermitsiaq.AG har spurgt borgmestrene om, hvordan året er gået for deres kommune, og hvad kommunalbestyrelsernes mål for det nye år er. Her kan du læse borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egedes (IA) svar.

Et hårdt, men også produktivt år er ved at være slut for Kommune Kujalleq. Kommunalbestyrelsen har brugt året på at rette op på de økonomiske udfordringer, som kommunen har haft de seneste år. Og borgmester Stine Egede (IA) er stolt over, at det første gang i år er lykkedes for kommunalbestyrelsen og i særdeleshed socialforvaltningen at styre driften på socialområdet uden underskud.

- Vi har noget at være stolt over. Vi og især forvaltningschefer samt medarbejdere, har været med til at rette op på kommunens økonomi. Flere års underskud på socialområdet er nu begyndt at følge budgettet i år, siger Stine Egede om kommunens økonomi.

Kommune forbereder sig til lufthavn

Langt om længe er planer for en lufthavn i Qaqortoq blevet godkendt af Inatsisartut og arbejdet med anlægget gået i gang. Det giver anledning til at tænke på mulige investeringer i kommunen, som kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq skal have fokus på, understreger Stine Egede.

- Kommunalbestyrelsen skal fokusere på erhvervsområdet i 2023. Det er vigtigt, at vi er forud for lufthavnsbyggeriet og starter med at fremme erhvervsmuligheder i kommunen. Vi skal arbejde på en 10-årsplan for anlægsarbejde med prioriteringsliste, som vi skal præstentere til Naalakkersuisut, forklarer borgmesteren.

Samtidig vil kommunalbestyrelsen fremme muligheder indenfor turismeområdet for at motivere kommunens borgere til at engagere sig i servicering af de kommende turister, der vil få bedre mulighed for at komme til kommunen, når lufthavnen engang kommer i drift.

Tøv aldrig at ringe

Men før året 2023 starter, og kommunalbestyrelsen skal i arbejdstøjet på ny for at forbedre erhvervsmuligher i kommunens byer, vil borgmesteren holde jul med sin familie, hvor hun glæder sig til barnebarnets første jul.

Til borgerne har hun et nytårsønske, der kan gøre arbejdet for myndighederne nemmere.

- Ved den mindste bekymring omkring et barn, kontakt socialmyndighederne. Du kan være grund til, at barnet og familien bliver hjulpet og støttet så en eventuel anbringelse udenfor hjemmet undgås, opfordrer hun.

Samtidig understreger hun, at brok eller ønske om hjælp via sociale medier ikke skal være grundlag for kommunens service for borgerne. Hun opfordrer derfor borgerne til at kontakte kommunen direkte, hvis de mener, der er noget kommunen kan arbejde med.