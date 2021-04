Stine Egede tager orlov fra Inatsisartut

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 07. april 2021 - 15:06

Med 410 personlige stemmer blev Stine Egede (IA) topscorer ved kommunalvalget i Kommune Kujalleq, og partiet har taget magten fra Siumut.

Da Stine Egede også er blevet valgt ind i Inatsisartut med 133 personlige stemmer, vælger hun at tage orlov fra landspolitik, og i stedet fokusere på at være borgmester i kommunen.

- Før valget har jeg allerede sagt, at hvis jeg bliver borgmester, og bliver valgt ind i Inatsisartut, så vil jeg tage orlov i Inatsisartut. Det vil så betyde, at en suppleant fra vores parti, bliver medlem af Inatsisartut i stedet for mig, siger hun til Sermitsiaq.AG.

At have dobbeltmandat havde fordele

I den seneste valgperiode var hun både medlem af kommunalbestyrelsen og Inatsisartut.

- Jeg har oplevet, at der var fordele ved at have dobbeltmandat, skal jeg være ærlig at sige. Derfor vil jeg selvfølgelig savne arbejdet i Inatsisartut. Men nu ved jeg, hvordan tingene hænger sammen, og jeg er overbevist om, at vi nu har smidig grundlag til at føre arbejdet videre, da Inuit Ataqatigiit også har fået flest mandater i Inatsisartut, fremhæver Stine Egede.

Kommunen som helhed

Den kommende borgmester i Sydkommunen er bevidst om, at der venter hårdt arbejde.

- Nu skal administrationen tilpasses, for kommunesammenlægningen har ikke været en succes. De tidligere borgmestre har ikke taget tankegangen om, at vi nu er en fælles kommune i Sydgrønland til sig. Vi skal nu se kommunen som helhed, lyder det fra Stine Egede.

Ifølge valg.gl er Mikivsuk Thomassen første suppleant for Inuit Ataqatigiit ved Inatsisartut-valget. Dermed får hun Stine Egedes plads i Inatsisartut.