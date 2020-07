Stine Bosse: Virksomheder skal tage ansvar for Grønlands ungdom

Merete Lindstrøm Søndag, 12. juli 2020 - 10:59

Sidste år udgav Tel-Post sin første bæredygtighedsrapport, hvor blandt andet FN´s Verdensmål inddrages for at give virksomheden nogle pejlemærker til at agere ansvarligt og bæredygtigt i samfundet både internt og eksternt.

Nu er arbejdet i gang med årets udgave, og det bliver de unge og uddannelse, der kommer til at fylde, lover bestyrelsesformand Stine Bosse.

- Vi prøver at fortsætte ud af den vej med uddannelse, som vi er startet på med vores coding classes. Det er der, vi kommer til at lave nogle indsatser, som kan være med til at gøre en forskel, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Der er ting politikerne ikke kan

Tele-Post har i første omgang lavet en aftale med Kommunaqarfik Sermersooq om undervisning i kodning i Folkeskolerne med fokus på designprocesser, innovation og kodning. Men aftalen skal bredes ud til resten af landet, så snart teleselskabet har nogle erfaringer fra de første klasser at gå videre med, lover Stine Bosse.

Og det er ikke tilfældigt, at det er undervisning og påvirkning af unge mennesker, som tele fokuserer på.

- Politikere kan rigtigt meget, men der er også noget, de ikke kan, siger bestyrelsesformanden.

- Før var det de unge lidt for friske gutter, der kunne blive taget under vingerne hos en ældre fanger/fisker og lære af deres erfaringer og kompetencer for at blive nyttige for lokalsamfundet.

Det er et fælles ansvar

På samme måde skal man se Tele-Post som en virksomhed, der er med til at tage et ansvar, som før i tiden lå andre steder i samfundet, mener Stine Bosse.

- Hvis ikke store virksomheder vil tage det ansvar, så bliver det ikke gjort. Vi sider inde med viden og know-how, som med tiden gerne skulle komme mange unge til gode. Vi har jo også en egen interesse i, at der kommer nye generationer af unge mennesker, som er interesseret i it, så vi får nogle dygtige medarbejdere også i fremtiden.

Stine Bosse mener, at alle virksomheder bør have fokus på bæredygtighed og verdensmål, men hun anerkender, at det selvfølgelig i første omgang handler om at tjene penge til ejerne.

- Når det er på plads, og der er økonomisk overskud, så har man en forpligtelse til at kigge på det omgivende samfund, og tage ansvar der, hvor man kan, slutter hun.