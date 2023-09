Stine Bosse stopper som formand i NunaGreen

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 01. september 2023 - 12:46

Erhvervskvinden Stine Bosse dropper formandsposten i NunaGreen, fordi hun har valgt at stille op som spidskandidat for partiet Moderaterne til det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Det bekræfter hun over for Sermitsiaq under et pressemøde fredag. Stine Bosse har siden 2015 været formand for det selvstyreejede NunaOil, der i december 2022 ændrede navn til NunaGreen.

Hun fortæller, at hun har meddelt bestyrelsen og medarbejderne i selskabet, at hun trækker sig ved generalforsamlingen til foråret.

- Jeg har arbejdet i Grønland de seneste otte år og har været utrolig glad for det. Både i teleselskabets Tusass, og nu også i NunaGreen (tidligere NunaOil).

Hjerteprojekt med god økonomi

Stine Bosse understreger, at det ikke har været nemt at slippe taget i det grønlandske projekt.

- Det har været et af de områder, hvor jeg har skulle mærke efter, fordi NunaGreen er et hjerteprojekt for mig. Og i øvrigt også et superstærkt økonomisk projekt, men jeg har meddelt, at jeg naturligvis stiller mit mandat til rådighed og trækker mig ydmygt tilbage ved generalforsamlingen til foråret.

Det næste Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal afholdes i 2024.