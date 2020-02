Stine Bosse forlader formandspost

Redaktionen Torsdag, 13. februar 2020 - 08:19

Stine Bosse, der blandt andet er bestyrelsesformand for Tele Greenland A/S og Nuna Oil A/S, har valgt at stoppe som bestyrelsesformand i BankNordik.

Banken har ordinære generalforsamling den 26. marts 2020m, hvor en ny formand skal vælges.

- Banken har i min tid som bestyrelsesformand været på en udfordrende og spændende udviklingsrejse, med det hovedformål til stadighed at levere bedre resultater til samtlige interessenter. På trods af udfordrende markedsbetingelser, der har stillet krav til bankens tilpasningsevner og omstillingsparathed, har banken i perioden formået at levere stigende driftsresultater, og udloddet attraktive udbytter til aktionærerne under skyldig hensyntagen til bankens efterlevelse af de skærpede kapitalkrav, som banken i perioden er blevet pålagt, udtaler Stine Bosse i en pressemeddelelse.

Øget tilfredshed

- Bankens kunder i samtlige tre markeder, Færøerne, Danmark og Grønland, er i dag mere tilfredse, end da jeg trådte til som formand, ligesom medarbejdertilfredsheden er løftet betydeligt. Den forbedrede kunde- og medarbejdertilfredshed er resultatet af et langsigtet og målrettet arbejde, forestået af bankens kompetente direktion og koncernledelse, som blev ansat inden for mit første år i formandsstolen.

- Jeg har nu besluttet at tidspunktet er det rigtige til at takke for tiden som bankens bestyrelsesformand og rette blikket i andre retninger, og vil jeg hermed ønske alt det bedste for banken og alle dens proaktive, kompetente og engagerede medarbejdere, udtaler bankens snart forhenværende bestyrelsesformand, Stine Bosse.