Her stiger priserne mest

Krigen i Ukraine, et nervøst oliemarked og en svingende valutakurs kan i sidste ende mærkes i husholdningsbudgetterne hos forbrugerne. Det er uanset, om det er forbrugere i Europa eller i Grønland.

Det skriver avisen AG.

Inden for Rigsfællesskabet er der dog forskelle på, hvad prisstigningerne skyldes. I den forgange uge var prisen for en kilowatt time i Danmark historisk høj med over fem kroner per time, mens den i Grønland er stabil og ikke er steget i et år. Her er prisen 1,65 per kilowatt time. I Danmark er inflationen i juni 9,1 procent. Mens den i Grønland stadig er under to procent. Alligevel oplever forbrugerne i Grønland, at det er blevet dyrere at være forbruger.

10 kroner mere

Jess Nyborg, salgschef i Brugseni i Nuuk forklarer, at fødevarepriserne generelt har et leje, hvor der kun har været få udsving. Kolonialvarerne; mel, pasta og gryn er ikke steget i første halvdel af 2022, mens der på kød og frostvarer er sket stigninger. Gennemsnitligt er der røget en 10’er ekstra på salgsprisen på kød og frostvarer importeret fra Danmark. Det viser den halvårlige opgørelse Brugseni sender til Grønlands Statistik.

- Valuta- og olietillægget er den store post i det her regnskab. Vi oplever, at tillægget på en 40 fods container er steget fra 1.800 kroner til over 18.000, hvis vi blot sammenligner med sidste år. Vi modtager i gennemsnit to containere med kølevarer, en med frost og så et par stykker med tørvarer hver uge – blot til Nuuk. I runde tal er det 110.000 kroner mere om ugen, vi skal betale ekstra. I år regner vi med, at det er omkring syv millioner kroner mere, vi skal af med på den konto, fortæller Jes Nyborg, der også forklarer, at han kun kan sende regningen videre til forbrugerne.

