Stigende udgifter: Kommune lægger op til huslejestigninger

Kassaaluk Kristensen Søndag, 01. oktober 2023 - 11:45

For andet år i træk har Avannaata Kommunia godkendt en huslejestigning for kommunale lejeboliger og boliger under den kommunale boligadministration, Avannaa Development.

Huslejereguleringen bliver på tre procent for kommunale boliger, der administreres under INI A/S og Avannaa Development.

Det fremgår i dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet fredag den 29. september.

- Ved enkelte boligafdelinger arbejdes der hårdt med at finde besparelsesmuligheder for at undgå huslejestigninger, også fordi priserne i byggebranchen og løbende vedligehold af bygninger er steget i pris, lyder det.

Boligafdelinger under INI A/S, der bliver berørt af huslejestigninger, er i Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq. Det er INI A/S, der har sendt en anmodning om huslejeregulering til Avannaata Kommunia.

- Såfremt huslejestigning godkendes, vil det medføre, eksempelvis for en 95 kvadratmeter stor lejlighed, som koster 4.876,70 kr. pr. mdr. en huslejestigning på kr. 164,30 pr. mdr. ved en tre procent stigning, lyder det.

Avannaa Development ønsker plan

Avannaa Development ejer i dag en stor del af udlejningsboligerne i Avannaata Kommunia. Sidste år godkendte Avannaata Kommunia en huslejestigning på tre procent. Nu anmoder boligselskabet en lige så høj regulering for enfamiliehuse i en boligafdeling, og en regulering på 3,7 procent for andre boliger. Boligseskabet anmoder videre, at der laves en langsigtet plan for husleje, så udgifter til vedligehold og reparationer kan oppebæres:

- Der forventes stigende priser kan medføre stigende huslejerestancer, stigende udgifter for driften af boligafdelingen samt der skal afsættes en større del af huslejen til uforudsete udgiftsstigninger. Der er også fortsat behov for tilpasning af huslejen for at komme op på et bæredygtigt niveau, begrunder Avannaa Development sin anmodning.

En regulering på i gennemsnit på mindst 3,7 procent over fem år anbefales af boligselskabet.

INI A/S, der administrerer boligerne under kommunen og boligerne under Avannaa Development, vil orientere lejerne inden ændringer i huslejen såfremt Avannaata Kommunia godkender indstillingen af økonomiudvalget.