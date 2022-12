De stigende havtemperaturer kan få rejebestand til at falde

Redaktionen Fredag, 09. december 2022 - 12:48

De globale fangster af rejer i Nordatlanten ventes over de næste par år at fortsætte nedgangen til et niveau på omkring 210.000 ton om året. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det mener forskningschef Carsten Hvingel fra Havforskningsinstituttet i Tromsø.

Verdens største fangster af koldtvandsrejer foregår ved Vestgrønland, hvor der siden 2019 har været et stort og stabilt udenskærs fiskeri på et godt stykke over 100.000 ton om året. Næststørst er det canadiske fiskeri.

Grønland har klaret sig godt. Men fortsætter havtemperaturerne med at stige ved Vestgrønland, går rejebestanden tilbage, og der bliver flere torsk. Om det kan komme til at ske, er endnu for usikkert at udtale sig om. Det vil være gætterier, siger forskningschefen.

Torsk lever blandt andet af rejer

I perioden 2000 til 2010 var der rejefangster på omkring 400.000 ton i Nordatlanten. Siden 2010 har der været en kraftig nedgang i fiskeriet i den vestlige del af Nordatlanten, især ved Canada og USA.

