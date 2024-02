Mangedoblet grønlandsk søgning til nordisk udvekslingsprojekt

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. februar 2024 - 17:29

Nordjobb er et tilbud til unge i alderen 18-30, som vil tage på sæsonarbejde i et andet nordisk land, og antallet af unge fra Grønland, der søger Nordjobb, er mangedoblet.

I en årrække har kun 5 til 8 grønlandske unge gjort brug af jobordningen, men alene i januar i år har 20 unge fra Grønland ansøgt stillinger gennem Nordjobb, oplyser NAPA - Nordens Institut i Grønland i en pressemeddelelse.

Det er foreningen Norden, der forvalter Nordjobb, som betegnes som et udvekslingsprojekt for unge i Norden. Foreningen har skabt ekstra opmærksomhed om Nordjobb ved at hyre kunstneren Kuluk Helms til at lave en kampagne til det sociale medie TikTok

- Enormt glad

Formanden for foreningen Norden glæder sig over kampagnens effekt:

- Vi er egentlig enormt glade for, at vi kan hjælpe grønlandske unge med at komme ud i verden på en måde, der er helt unik. Vi håber, at de får alletiders oplevelse med Nordjobb, siger Benedikte Dahl Nielsen, formand for Foreningen Norden i Grønland.

Kuluk Helms, der altså har lavet kampagnen, er overrasket over effekten:

- NAPA havde succes med at række ud til folk via TikTok under rekruttering til AWG Kulturshow, men vi blev alligevel overraskede over, hvor godt folk har taget imod muligheden for at komme ud i nordens lande med NordJobb. Det er sådan et fedt tilbud, og vi håber, de unge får nogle fantastiske oplevelser, fortæller Kuluk Helms.

Laver støtteordning

De unge, der får job via Nordjobb skal selv betale for rejsen, og det er dyrt fra Grønland. Derfor har NAPA – Nordens Institut i Grønland valgt at lave en forsøgsordning i 2024, med 3.000 kr. i rejsestøtte til maksimalt 20 Grønlandske unge, som skal på Nordjobb. Til gengæld for støtten, skal de unge fortælle om deres Nordjobb oplevelse på Nordjobbs hjemmeside, skriver NAPA.