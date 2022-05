Stigende fødevarepriser sættes til debat

Thomas Munk Veirum Søndag, 01. maj 2022 - 09:00

Hvilke forholdsregler og hvilken indsats kan man gøre for at imødegå de stærkt stigende fødevarepriser som følge af krigen således, at det går mindst muligt udover borgerne?

Det spørgsmål har Siumuts medlemmer af Inatsisartut fået optaget til debat på forårssamlingen.

Partiet er bekymret for konsekvenserne af krigen i Ukraine:

- Priserne stiger voldsomt som følge af krigen i Ukraine, og man må regne med, at det allerede i den nærmeste fremtid kan blive endnu værre og ramme endnu hårdere, skriver partiet i begrundelsen for debatten.

Partiet henviser til, at Polar Oil har reserver af olie liggende, hvilket har holdt prisen på brændstof nede. Men det er ikke sikkert, det varer ved, vurderer Siumut:

- Når oliepriserne stiger herhjemme, så vil varmepriserne også stige, anlægspriserne vil stige tilsvarende også for yderdistrikterne, for fiskerne, for fangerne, for de mindrebemidlede og børnefamilierne som også vil blive hårdt ramt, skriver partiet.

Siumut forventer også, at et stop for eksport til Rusland vil ramme økonomien. Partiet vil derfor have diskuteret, hvordan politikerne kan hjælpe borgere og mindrebemidlede familier.

Punktet skal efter planen debatteres 12. maj.