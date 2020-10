Stenbidersagen skal behandles torsdag 

Merete Lindstrøm Mandag, 05. oktober 2020 - 17:55

På torsdag skal medlemmerne af Inatsisartut debattere og måske sætte endeligt punktum i stenbidersagen, som begyndte tilbage i maj måned.

Formand for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt (S), bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at punktet, som er fremsat af medlemmerne fra Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Suleqatigiisitsisut, er godkendt af Formandskabet, og at det er sat på dagsordenen på torsdag den 8. oktober.

Sagen begyndte, da Naalakkersuisut genåbnede for stenbiderfiskeriet ved at hæve kvoten med 204 ton i forvaltningsområderne Maniitsoq og Nuuk d. 12 maj.

Da Formanden for Naalakersuisut, Kim Kielsen, senere har lejet sin båd ud til stenbiderfiskeri, har hans rolle i beslutningen om at øge kvoten fået en hård medfart fra flere sider.

Flere undersøgelser af sagen

Efterfølgende har både en advokat hyret af Naalakkersuisut og Inatsisartuts Revisionsudvalg undersøgt, hvorvidt Kim Kielsen var inhabil, da han var med til at beslutte kvoteforhøjelsen.

Revisionsudvalget er i sin redegørelse af sagen kommet med en skarp kritik af Kim Kielsens håndtering.

Det er altså den kritik, som nu skal debatteres i salen på torsdag. Kritikken kan få vidtgående konsekvenser for Kim Kielsen, hvis der fremsættes mistillidsvotum og et flertal af Inatsisartut bakker op om det.

Det vil betyde at han må gå af. Han kan også vælge at udskrive valg inden torsdag, hvis han tvivler på sit flertal i salen.

Det er op til Inatsisartut

Forslagsstillerne understreger, at Revisionsudvalget har gjort sit arbejde, og at den kritik, der er udtalt, nu ligger i hænderne på de folkevalgte.

- Det er herefter op til Inatsisartut at afgøre, hvorledes der skal følges op på denne kritik. Skal der f.eks. drages politiske konsekvenser?

- Skal der indføres nye procedurer, for at forebygge at en mulig inhabilitet ikke overses? Skal reglerne om udvalgenes adgang til skriftligt materiale ændres? Formålet med denne forespørgselsdebat er at drøfte netop dette. Vi ønsker jer alle en god debat, lyder det i pressemeddelelsen.