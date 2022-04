Stenbiderrogn: Tvivl om fiskeriaftale

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 17. april 2022 - 14:20

Er der en aftale, eller er der ikke en aftale?

Der har længe været pres på at få åbnet for fiskeriet efter stenbider, og mange fiskere var utvivlsomt glade, da Sermitsiaq.AG for kort tid siden kunne meddele, at der er indgået en aftale mellem KNAPK og Royal Greenland.

Men pressemeddelelsen fra Departementet for Fiskeri og Fangst har ikke hold i virkeligheden. Det er ikke korrekt, når departementet i pressemeddelelsen skriver, at KNAPK og Royal Greenland har underskrevet en aftale. Der mangler fortsat underskrifter fra begge parter, erfarer Sermitsiaq.AG.

Pressemeddelelsen er derfor i al hast trukket tilbage med den forklaring, ”at aftalen endnu ikke er endelig”. Hvordan Fiskeridepartementets kommunikationsafdeling kan begå en bommert i en så højprofileret prissag står hen i det uvisse.

Af den tilbagetrukne pressemeddelelse fremgik det, at lokalafdelingerne nu kan meddele, hvornår de ønsker forvaltningsområderne åbnet. Departementet er parat til at modtage henvendelser og herefter straks åbne op for fiskeriet.