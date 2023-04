Stenbiderrogn: Royal Greenland er klar med højere pris

Jensine Berthelsen, Merete Lindstrøm Mandag, 17. april 2023 - 11:35

Royal Greenland er klar med en højere pris til fiskerne for stenbiderrogn. Det bekæfter kommunikationschef for Royal Greenland, Masaana Egede, overfor Sermitsiaq.AG.

- Vi vil gerne have nogle produkter at afsætte ude på markedet, derfor er vi også afhængige af, at fiskeriet kommer i gang.

KNAPK har varslet med en demonstration tirsdag for at sætte yderligere pres på Royal Greenland, men det er altså ikke det pres, der har fået fiskerivirksomheden til at hæve prisen, understreger kommunikationschefen.

- Vi har hævet startprisen til 25 kroner plus en krone i bonus, fordi vi gerne vil have fiskeriet i gang. Det har vi meldt ud til vores fabrikker som er i dialog med fiskerne.

Naalakkersuisut vil ikke blande sig

Selvom KNAPK adskillige gange har bedt Naalakkersuisut om at træde ind på kampladsen for prisforhandlingerne, har politikerne nægtet at blande sig i konflikten med den begrundelse, at Naalakkersuisut ikke er forhandlingspart i sagen,

Den hidtiidige pris som Royal Greenland har meldt ud var 22 kroner plus en krone i bonus, men nu er der altså udsigt til en stigning på tre kroner pr. kilo stenbiderrogn.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra KNAPK om den højere pris er nok till at afblæse den lanlagte demonstration og skyde fiskeriet langs hele kysten i gang.

Forsøger at hæve salgsprisen på internationale markeder

Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger har islændingene også hævet indhandlingspriden en smule, hvilken kan være en indikation på at det bliver muligt at afsætte rognen til en højere pris på de internationale markeder. Det vil Masaana Egede dog hverken be- eller afkræfte.

-Vi har sat en højere startpris for at få fiskeriet i gang. Nu bliver det så vores opgave at hente en højere pris på de internationale markeder, siger han.