Stenbiderpriser: KNAPK fastholder protestdemonstration

Jensine Berthelsen Tirsdag, 18. april 2023 - 07:43

Tonen er uforsonlig fra KNAPK´s side. Organisationen er ikke formildet af Royal Greenlands udmelding om en stigning på tre kroner pr kilo stenbiderrogn i forhold til den første pris de har meldt ud:

- Vi har fra KNAPK gjort krav på en stigning på 5 kroner pr. kilo samt bonus på 1 kroner pr. kilo. Og havde Royal Greenland rettet henvendelse til os og fremsat et oplæg overfor os, så der var en reel forhandlingsforløb, kunne vi nok have mødes et sted. Men i stedet oplever vi igen at Royal Greenland blot bestemmer sig for et beløb og efterfølgende hænger meddelelser om virksomhedens beslutning på diverse opslagstavler langs kysten, og det finder vi er yderst kritisabelt, lyder det fra formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen.

Mandag valgte Royal Greenland at hæve deres startpris fra 22 til 25 kroner plus en krone i bonus pr kilo stenbiderrogn for at få gang i fiskeriet. Men det er ikke nok for KNAPK, som fortsat har en demonstration på programmet tirsdag klokken 13.00.

Gjorde krav på 27 kroner plus 1 krone i bonus

Nikkulaat Jerimiassen fortæller, at han blev kontaktet af Royal Greenland lørdag, men at det ifølge hans opfattelse ikke var med henblik på nogen forhandling:

- Jeg troede, at vi langt om længe kunne indgå en aftale, som begge parter kunne skrive under på, men han var afvisende og henviste til deres fremgangsmåde og at opringningen blot var med henblik på at orientere om, hvad virksomheden havde besluttet, mener Nikkulaat Jeremiassen.

Han fortæller, at han forsøgte at komme igennem med yderligere to kroner, med henvisning til at fiskeriet er forsinket på grund af konflikten. Royal Greenland har forsøgt at undgå konflikten og allerede i slutningen af marts meldt ud at de var klar til at indhandle med samme startpris som sidste år, hvilket KNAPK ikke er villige til at acceptere. Derfor står fiskerne nu i stampe for at komme i gang med fiskeriet langs det meste af kysten.

To kroner fra hinanden

KNAPK har gjort krav på 27 kroner pr. kilo rogn og bonus på 1 krone, men den ide vil Royal Greenlands repræsentant ikke godkende, fortæller en yderst utilfreds formand for KNAPK.

Havde KNAPK fået deres vilje havde organisationen været parat til at afmelde demonstrationen, forsikrer han. Men Royal Greenlands udmelding om 25 kroner og Naalakkersuisut beslutning om ikke at blande sig, har gjort det meget svært for KNAPK at pakke protestplakaterne sammen.

Ifølge KNAPK´s formand Nikkulaat Jeremiassen har KNAPK forsøgt at komme i dialog med Royal Greenland og Naalakkersuisut om prisen i flere måneder.

- Men vi taler for døve ører og vores bestræbelser har ikke båret frugt. Selv Naalakkersuisut agerer nikkedukker for den selvstyre- og samfundsejede virksomhed Royal Greenland, og det forhold kan vi ikke længere acceptere, derfor fastholder vi vores protestdemonstration, slår Nikkulaat Jeremiassen fast.

Fastholder at Naalakkersuisut må gribe ind

Adspurgt om hvorfor Naalakkersuisut skal blandes ind i situationen, i stedet for at parterne selv ordner deres uenigheder, svarer Nikkulaat Jeremiassen, at det er en kulmination på mange måneders forsøg på at komme i dialog med den selvstyreejede virksomhed.

Han mener, at KNAPK har forsøgt at gøre Naalakkersuisut opmærksom på, at de strander på samme sted hver gang, fordi RG ifølge formanden enerådigt blot beslutter sig for, hvad der skal gælde indenfor fiskeriet.

Med andre ord Royal Greenland vil ikke imødekomme KNAPK´s krav og KNAPK vil ikke acceptere Royal Greenlands tilbud.

Understreger at medlemmerne bakker op

KNAPK har igennem den senere tid oplevet splittelser. Nogle endda så store at tidligere medlemmer har forladt organisationen, blandt andet med henblik på at stifte egne organisationer.

Adspurgt om hvorfor afdelingen i Paamiut har trodset organisationen, forklarer Nikkulaat Jeremiassen at alle afdelinger på nær Paamiut står sammen og at medlemmerne har gjort krav på ordnede forhold før eksempelvis stenbiderfiskeriet kan igangsættes:

- Vores medlemmer er dem der udstikker vores handlinger, jeg skal understrege at vi står sammen, også på trods af at nogle forsøger at vanskeliggøre vores sammenhold. Eksempelvis forhandler Royal Greenland direkte med vores enkelte medlemmer og lokalafdelinger udenom organisationen. Men igen vi holder sammen og vi vil have ordnede forhold for grønlands kystnære fiskeri, siger Nikkulaat Jeremiassen.