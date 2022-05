Stenbiderfiskeriet i Sydgrønland lakker mod enden

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 05. maj 2022 - 10:08

Den samlede kvote på 140 tons stenbider i Sydgrønland er ved at være opfisket.

Der blev meldt stop for indhandling af stenbiderrogn søndag, hvor den indhandlede rogn var ved at blive renset. I de kommende dage vil det blive meddelt, om der er restkvoter.

Royal Greenland havde kalkuleret med at indhandles 25 tons i Narsaq, mens Arctic Prime Fisheries i Qaqortoq har kalkuleret 18 tons.

Den planlagte indhandling betyder, at fiskerne kan blive nød til at sejle længere væk for at indhandle deres stenbiderrogn.

Og det har skabt frustration hos nogle af fiskerne.

Fiskere i Narsaq har været frustrerede over, at fiskere fra Qaqortoq gerne måtte indhandle ved fabrikken i Narsaq, modsat fiskere i Narsaq som ifølge dem ikke måtte indhandle stenbiderrogn i Arctic Prime Fisheries i Qaqortoq.

Misforståelse

Sermitsiaq.AG har talt med direktør i Arctic Prime Fisheries, Hentzar Petersen, om det er tilfældet, at fiskerne i Narsaq ikke må indhandle i Qaqortoq.

Direktør Hentzar Petersen afviser, at der er sket forskelsbehandling.

- Fiskere fra Qaqortoq må gerne indhandle i Narsaq. Mængden af rogn, vi har modtaget, er stor, derfor har vi hængt opslag om, at vi lukker midlertidigt for indhandlingen. Jeg tror, at der er tale om misforståelse. Alle med licens må gerne indhandle her, siger Hentzar Petersen.

Forstår frustrationen

Lokalformand for KNAPK's afdeling i Qaqortoq, Jens-Peter Kielsen, deler fiskerne i Narsaqs frustration.

- Som formand har jeg ingen problemer med, at alle kan indhandle her i Qaqortoq hos Arctic Prime Fisheries. Jeg forstår fiskerne i Narsaqs frustration, for fiskerne her i Qaqortoq indhandler jo i Narsaq hos Royal Greenland, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at fiskerne får at vide torsdag, om der er stop for indhandling eller om der er kvoterester.

- Vi går ud fra, at der vil være stop for indhandling, lyder det fra Jens-Peter Kielsen