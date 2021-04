Stenbiderfiskeriet har fået MSC igen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 20. april 2021 - 15:59

Stenbiderfiskeriet har generhvervet MSC-certificeringen i februar 2021. Det er sket på trods af en del nervøsitet i forbindelse med en forøgelse af kvoten sidste år, der overskred den samlede TAC.

En betingelse for certificering er, at arbejde på at reducere bifangstniveauerne yderligere, oplyser MSC i en pressemeddelelse.

Og den eftertragtede bæredygtigheds certificering er en glædelig nyhed for branchen.

- Det er vi meget tilfredse med, fordi det er en forudsætning for, at vi overhovedet kan få afsat vores stenbiderrogn, siger bestyrelsesformand for Polar Seafood Henrik Leth til Sermitsiaq.AG.

Også hos Royal Greenland er der tilfredshed med re-certificeringen.

- Det er vi rigtigt glade for. Det er godt at certificeringen er kommet i hus på trods af de udfordringer, der har været, siger Lisbeth Due Schönemann-Paul, som er bæredygtighedschef hos Royal Greenland.

Meget lavere pris i år

MSC-certificeringen laves af et uafhængigt certificeringsorgan. Den gives for fem år ad gangen, men der foretages en inspektion hvert år.

Sidste år var indhandlingsprisen over 40 kroner pr. kilo, da det var bedst, men da corona ramte, forsvandt hele cateringsbranchens efterspørgsel.

Det presser et i forvejen lille marked, og prisen i år er derefter. Rognen indhandles i øjeblikket til omkring 20 kroner mindre end sidste år.

- Island har også fået deres certificering tilbage efter et par år uden, hvilket allerede har fjernet vores konkurrencefordel. Det ville være en katastrofe, hvis vi ikke havde MSC på vores stenbider, siger Henrik Leth.

