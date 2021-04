Stemmeoptælling særligt udfordret i år

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. april 2021 - 13:48

Der er masser af flaskehalse under dette års kommunal- og inatsisartutvalg, der kan resultere i, at resultatet af de to valg er fuldstændig på plads. Ikke siden 1979 og 1983 har der været valg samtidig til kommunerne og landstinget.

- Jeg vil tro, at mellem 10 og 20 procent af de stemmeberettigede har brevstemt. Det er færre, end hvad vi havde håbet, fortæller afdelingschef Klaus Georg Hansen fra indenrigsdepartementet.

Han oplyser, at der ikke er et nøjagtigt tal for, hvor mange der har brevstemt, men det er tilbagemeldinger fra de fem kommuner, han baserer sin vurdering på.

Hvornår kender vi valgresultaterne?

Klaus Georg Hansen tør ikke vurdere, hvornår valgresultaterne er i hus, da det afhænger af, hvordan de enkelte kommuner og valgsteder har forberedt sig, men han håber på, at resultatet for både kommunal- og inatsisartutvalg er klar før 01.00 i nat, hvis alt går som det skal.

- Vi har på bedste måde forsøgt at klæde kommunerne på til opgaven, hvor vi anbefaler, at man deler stemmeoptællerne op i to hold, så optællingen af Inatsisartut-valgstemmer kører parallelt med optællingen af kommunvalgsstemmerne, forklarer Klaus Georg Hansen.

- Men da vi har et kommunalt selvstyre er det ude af vore hænder, hvordan man i sidste ende vælger at løse opgaven i kommunerne, fastslår afdelingschefen.

Flere flaskehalse

Klaus Georg Hansen påpeger imidlertid, at der er indtil flere flaskehalse, der kan forsinke et valgresultat, fordi der i år er langt flere brevstemmer end normalt.

Det første, afstemningsstederne skal gå i gang med, er nemlig at identificere, at en brevstemmer ikke også har deltaget i dagens stemmeafgivelse.

- Når man brevstemmer bliver man på den første konvolut identificeret. Her skal valgstedet tjekke, at personen ikke har afgivet en stemme tidligere i dag. Når dette er tjekket tager man hånd om den hvide konvolut, der ligger inde i den første. Det er her, at selve stemmen fra borgeren er angivet. Den hvide konvolut er lukket og skal smides over i den store bunke af aktuelle stemmesedler. Men først skal hver enkelt konvolut sprættes op, forklarer Klaus Georg Hansen om den forsinkende proces.

Indtastningen

Valgnævnets sekretariatschef forklarer yderligere om en kendt flaskehals.

- Vi har opfordret kommunerne til at have fokus på selve indtastningsproceduren til valg.gl, hvor resultaterne skal indrapporteres. Det kan også forsinke hele processen, hvis der ikke er folk nok til denne opgave, oplyser Klaus Georg Hansen.

Da Sermitsiaq.AG fanger ham over telefonen tirsdag sidst på formiddagen er han blevet udfordret på en helt anden og uforudsigelig måde.

- Ja, vort mailsystem har her til morgen har svigtet os, og det har derfor været svært at kommunikere skriftligt med kommunerne, fortæller Klaus Georg Hansen fra indenrigsdepartementet.