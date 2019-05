Stemmelighed om øget åbenhed

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 16. maj 2019 - 15:59

En usædvanlig konstellation udgjorde halvdelen af stemmerne, da Samarbejdspartiets beslutningsforslag skulle gøres op i stemmer.

Det var IA og Demokraterne, der kunne støtte Tillie Martinussens forslag. Derimod lå Siumut, Partii Naleraq og Atassut på linje med Naalakkersuisut, der på forhånd havde afvist at støtte forslaget med den begrundelse, at det ville være for tidkrævende og omstændeligt at offentliggøre kreditkortudgifter, repræsentationsudgifter samt rejseudgifter med tilhørende bilag via en hjemmeside.

Naalakkersuisut henviste blandt andet til, at man løbende skulle tjekke, at man ikke brød persondataloven.

Løsning skal findes

- Vi skal ikke nu og her kunne sige om det er den mest optimale løsning, men vi er grundlæggende enige i, at der skal findes en løsning. Åbenhed og transparent i sådanne sager er yderst nødvendige. For Demokraatit er det vigtigste at vi finder de rigtige og mest brugbare løsninger herpå, sagde støttepartiets ordfører fra Demokraterne, Randi Vestergaard Evaldsen.

Karl-Kristian Kruse fra Siumut var fuldstændig uenig:

- Vi finder i Siumut det nuværende system trygt og tilfredsstillende, og kan ikke se, hvorfor der skulle laves om på det.

Atassut og Partii Naleraq viste sig at dele Siumuts betragtninger om emnet.

Når der er stemmelighed, så bortfalder forslaget og skal ikke sendes i udvalgsbehandling, hedder det i forretningsordenen for Inatsisartut.