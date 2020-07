Steen Lynge skal møde Mike Pompeo

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 15. juli 2020 - 12:08

På et livetransmitteret pressemøde klokken 12.00 grønlandsk tid afslørede Mike Pompeo, at han på mandag vil tage til Storbritannien og derefter den 22. juli komme til København.

- Det bliver en "wonderfull" rejse, fastslog Mike Pompeo under sin orientering, der berørte en lang række emner, men især forholdet til Taiwan, Hongkong og Kina. Det danske besøg blev ikke uddybet yderligere, men den danske udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

- Jeg ser frem til at byde min gode kollega Mike Pompeo velkommen, når han, på en af sine ganske få rejser i denne usædvanlige tid, lægger vejen forbi København. USA er en tæt ven af Danmark og vores absolut nærmeste allierede. Det dansk-amerikanske forhold rækker langt tilbage, og jeg glæder mig til at genbekræfte vores nære relationer i forbindelse med mødet.

Under besøget vil den danske udenrigsminister bl.a. være vært ved en arbejdsfrokost, hvor de to udenrigsministre får lejlighed for at drøfte en lang række emner:

- Det giver os en enestående mulighed for at tale om globale emner af fælles interesse såsom sikkerhed, handel og Covid-19-pandemiens betydning for det internationale samarbejde, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Grønland og Færøerne

Grønlands naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge, og Færøernes landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, er også inviteret til København i forbindelse med besøget.

- Da vi også skal drøfte arktiske forhold, skal mine kolleger fra Grønland og Færøerne naturligvis også sidde med om bordet. Det lægger jeg personligt helt afgørende vægt på, afslutter udenrigsministeren.

Det seneste besøg i København af en amerikansk udenrigsminister var i 2016. Det seneste officielle besøg af en dansk udenrigsminister i Washington var i 2019, da Jeppe Kofod mødtes med udenrigsminister Mike Pompeo. Her deltog daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, i den del af mødet, der omhandlede Grønland.

Arktis interesse

Amerikanernes interesse for Arktis er velkendt og senest har man åbnet et midlertidigt konsulat i Arktisk Kommandos bygning i Nuuk.

Arktis er blevet det hotte emne rent sikkerhedspolitisk på grund af især russernes oprustning, mens også Kinas store interesse for Arktisk.

Tilbage i maj 2019 udsatte Mike Pompeo et planlagt møde i Nuuk, hvor han skulle have mødt daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og den daværende udenrigsminister Anders Samuelsen. Det var i forbindelse med en større rundrejse til Arktis Råds møde i Finland, hvorefter rundrejsen gik videre til Berlin og London, hvorefter Mike Pompeo hastede hjem til Washington i stedet for at lave en mellemlanding i Nuuk.