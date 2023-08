Nogle steder er der 0 uddannede pædagoger: »Vi er trætte«

Redaktionen Torsdag, 31. august 2023 - 10:50

Uddannelse af børn og unge er helt centralt for at sikre en positiv fremdrift i samfundet. Der er fremgang at spore på flere fronter, men også udfordringer, der tårner sig op.

Det skriver avisen AG.

Det fremgår af Uddannelsesplanen for 2023, som Naalakkersuisut står bag. Især er rekruttering af faglært personale til skoler og daginstitutioner et kritisk punkt.

Ydermere skærpes situationen yderligere i takt med, at store årgange af veluddannet personale er på vej på pension.

- En stor del af de grønlandske folkeskolelærere blev uddannet i 1970’erne og denne gruppe er derfor snart pensionsmodne. Det er forventeligt, at der kommende år skal gøres en ekstra indsats for at skaffe uddannede lærer til alle skoler i landet. Dette behov kan blive forstærket af, at der i disse år sker en svag stigning i antallet af elever i folkeskolen, oplyser uddannelses-departementet i redegørelsen.

By og bygd

Når man dykker ned i tallene, åbenbarer kløften mellem byer og bygder sig. Nyeste data viser, at på nationalt plan er lidt over 80 procent af underviserne i folkeskolen læreruddannede. Men forskellen er markant:

- Aktuelt er ca. 90 procent af underviserne i byerne uddannede, mod ca. 55 procent i bygderne, fremgår det af statusrapporten fra Naalakkersuisut.

Heri peges på et andet bekymringspunkt.

- Andelen af læreruddannede i folkeskolen har været svagt stigende fra 2017 til 2020, men senest er der indikation på, at denne positive tendens kan være stoppet!

Læs hele artiklen i ugens AG: