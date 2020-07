Staycation: Gyldne tider i detailbranchen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 29. juli 2020 - 11:30

Salgschef og underdirektør Jes Nyborg, Brugseni, oplyser, at omsætningen i kædens butikker i juli er steget med mellem 15 og 30 procent set i forhold til samme periode sidste år.

- Vi oplever en stor omsætningsvækst i alle vore butikker. Det er meget positivt. Hvis vi ikke bliver ramt af en meteor eller andet uforudsigeligt, så vil vi med stor sandsynlighed nå en rekordomsætning her i juli, oplyser Jes Nyborg til Sermitsiaq.AG.

Turistby har fremgang

Han forklarer, at udeblivelsen af turister fra udlandet ikke rammer Brugseni-butikkerne særligt meget.

- De udenlandske turister har aldrig drevet den store omsætning, da deres indkøb typisk har været i niveauet et postkort eller sodavand. Derimod oplever vi, at selv turistbyen Ilulissat, som er ramt af nedgangen af udenlandske turister, ja, her har vor nye butik, der åbnede i april sidste år, haft en meget flot vækst i omsætningen, fastslår salgschefen.

Han har kun en forklaring på den meget positive fremgang: Staycation har i den grad ramt Grønland, hvor borgerne har valgt at holde sommerferie derhjemme eller andre steder i Grønland til gavn for en udfordret Landskasse.

Varer nok

Da coronasmitten kom til Nuuk og myndighederne måtte lukke hoteller og restaurationer blev der handlet særligt meget.

- Vi havde dengang tilbage i marts en meget høj vækst, hvor vi blev udfordret på visse varegrupper. Specielt var vor butik i Qinngorput udfordret af købelysten blandt kunderne, men vi har aldrig stået og manglet varer. Det skulle da lige være på de korttidsholdbare såsom frugt og grønt, oplyser Jes Nyborg.

Pisiffik bekræfter

Per Steen Larsen, der er direktør i Pisiffik, bekræfter samme tendens med øget omsætning og en større kundetilstrømning til Pisiffik-kædens butikker. Han ønsker imidlertid ikke at gå i detaljer i form af væksttal etc.