Statusrapport: Kommunale indsatser i børnesager er stigende

Kassaaluk Kristensen Fredag, 08. september 2023 - 12:03

I flere kommunale sager om udsatte børn og unge er der iværksat initiativer for at støtte og hjælpe børnene.

Det viser tal fra statusrapport om det grønlandsk-dansk tværgående samarbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Hjælpen kan for ekesmepel være støtte, eller en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet.

Statusrapporten er gået i dybden med at finde ud af, hvor mange børne- og ungesager der endnu er ubehandlet. Den indeholder bidrag fra Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia kommet.

Overordnet set er der tendens til en stigning i andel af sager, hvor der er igangsat initiativer til støtte eller hjælp, samt afgørelser om anbringelse uden for hjemmet i kommunerne.

Kujalleq med flest initiativer

Kommune Kujalleq er den kommune, der har igangsat initiativer og afgjort anbringelse uden for hjemmet i flest sager. Ud af 436 børne- og ungesager er der initiativer registreret i 178 sager. I april 2023 ligger andelen på 41 procent af alle sagerne. Det er en stigning fra 19 procent i oktober 2022.

Lavest ligger Kommune Qeqertalik, hvor der er igangsat støtte eller afgjort anbringelse uden for hjemmet i 18 procent af sagerne. I konkrete tal er der tale om 64 ud af 353 børne- og ungesager i socialforvaltningen. Det er et fald af igangsatte initiativer på børnesager i forhold til året før, hvor andelen lå på 30 procent.

Andel af sager med indsats i kommunerne:

Avannaata Kommunia: 22% ud af 776 sager

Kommune Qeqertalik: 18% ud af 353 sager

Qeqqata Kommunia: 24% ud af 673 sager

Kommune Kujalleq: 41% ud af 436 sager

Statusrapporten påpeger, at der kan være usikkerhed om tallene, da kommunerne fortsat arbejder med at overføre journalerne til det nye ESDH-system under rapportens udarbejdelse.

Det betyder, at antallet af sager med en indsats der er beskrevet i statusrapporten er et minimumstal.

Kommuneqarfik Sermersooq udenfor statistik

Kommuneqarfik Sermersooq er den sidste af de fem kommuner, der er overgået til det nye system. Dette er ihgangværende i sommeren 2023. Derfor har det ikke været muligt at trække kommunens tal på, hvor mange af de 1703 børne- og ungesager, der allerede har indsatser eller afgørelser på anbringelse uden for hjemmet. Èt barn kan have flere åbne sager, hvorfor antallet af sager ikke svarer til antal børn med en sag.

Kommunen oplyser, at åbne sager består af undersøgelsessager, rådgivningssager og indsatssager. I det nuværende sagssystem har det ikke været muligt for kommunen at opgøre, i hvor mange af sagerne, der er igangsat en indsats.