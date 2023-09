Statusrapport på vej om overtagelse af veterinær- og fødevareområdet

Merete Lindstrøm Onsdag, 06. september 2023 - 10:33

Når inatsisartut er blevet præsenteret for en statusrapport for overtagelse af veterinær- og fødevareområdet på efterårssamlingen vil Naalakkersuisut træffe beslutning om, hvordan processen skal fortsætte.

Dette beskedne fremskridt i retning af større selvstændighed blev meddelt under et møde mellem Karl Tobiassen og den danske minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, som fandt sted tirsdag den 5. september 2023.

Ønsket om at overtage det fulde ansvar for veterinær- og fødevareområdet har længe været en vigtig politisk dagsorden. Hjemtagelsen af fødevareområdet kræver dog en grundig analyse af de nødvendige ressourcer og kompetencer, der kræves for en succesfuld grønlandsk forvaltning af området.

Er der kompetencer nok?

Arbejdsgruppens "roadmap" for overtagelsen vil omfatte juridiske, administrative og kompetencemæssige overvejelser, samt økonomiske vurderinger af etablering og drift. Derudover vil der blive skitseret en praktisk plan for implementeringen af processen.

En af de primære bekymringer, der blev fremhævet under mødet, er sikringen af nødvendige kompetencer, systemer og aftaler for at opretholde Grønlands eksport og forhindre enhver forstyrrelse i handlen.

På mødet blev en række emner diskuteret, herunder generelle fiskerispørgsmål, nationale fiskerikommissioner, veterinær- og fødevareområdet, foderlovgivning med henblik på produktion af fiskemel og fiskeolie samt telemedicin