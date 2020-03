Statsministeren: Danmark lukker ned

Ritzau / Redaktionen Onsdag, 11. marts 2020 - 17:10

Obs. De samlede tiltag er skrevet ind i bunden af artiklen.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fredag. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Det betyder blandt andet, at skoler og daginstitutioner lukkes fra på mandag. Men de forældre der inden kan finde alternativ pasning opfordres til at gøre det allerede fra i morgen.

Ansatte i ældresektor, sundhedssektor og politi bliver på jobbet.

- Jer har vi brug for, siger statsministeren.

De ansatte i den offentlige sektor, som bliver sendt hjem, vil modtage løn undervejs. Beslutningen er gældende i foreløbig 14 dage, bliver det meddelt.

Desuden anbefales det, at arrangementer med mere end 100 personer frarådes. Tidligere lå grænsen på 1000 personer.

Indgribende foranstaltning

- Under normale omstændigheder vil en regering ikke indføre så indgribende foranstaltninger, men vi står i en ekstraordinær situation. Det her kommer til at rejse mange relevante spørgsmål, og hverken jeg eller myndighederne kommer til at kunne svare på dem alle endnu.

- Vi kommer ikke igennem dette som land, uden at det får omkostninger. Virksomheder vil have tab, og nogle vil mistet deres arbejde, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Statsminister Mette Frederiksen (S) appellerer til, at alle borgere viser samfundssind og hjælper hinanden med at mindske spredningen af coronavirus.

- Det er summen af de små ting, der er en del af løsningen.

- Jeg beder danskerne samlet set i dag om store ting, som er indgribende. Vi gør det, fordi vi forventer, at det vil have effekt. Vi skal ikke gå i panik, men vise overskud og hjælpe hinanden, siger hun.

To er i kritisk tilstand

To er indlagt på intensivafdeling med coronavirus, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

- Vi har ti, der i øjeblikket er indlagt. To af dem er indlagt i kritisk tilstand på intensivafdelinger. Tallet er steget på en måde de seneste dage, hvor vi ser den mest dramatiske stigning i antallet af smittede i Europa.

- Vi er ved foden af epidemien, coronavirus er sået i vores samfund. Det, vi gør nu, er afgørende for de kommende uger og måneder, siger han.

Desuden opfordrer Mette Frederiksen alle private arbejdsgivere til at lade deres ansatte arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Tiltagene bliver indført for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i Danmark. Mette Frederiksen siger på pressemødet, at der er 514 smittede i Danmark. Det er mere end en tidobling siden mandag.

Læs tiltagene her: