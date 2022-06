Statsministeren lover færinge nyt fængsel

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 08. juni 2022 - 08:44

Statsminister Mette Frederiksen (S) og lagmand Bárður á Steig Nielsen underskev tirsdag (7. juni) en hensigtserklæring, hvor regeringen og landsstyret er enige om at begynde forberedelserne til at bygge et større og bedre fængsel på Færøerne.

-Dette er en stor dag for Færøerne. Vi har presset på for at få et nyt og moderne fængsel på Færøerne. Det er en god dag for færøske retssikkerhed, fordi det er en menneskeret at kunne afsone sin dom i sit eget hjemland, siger lagmanden.

I tre faser

Hensigtserklæringen blev offentliggjort på et pressemøde i forbindelse med statsminsterens besøg på Færøerne.

Her kom det frem, at processen er i tre faser. I 2023 og 2024 skal byggeriet projekteres, og den ønskede placering skal findes.

I 2025 og 2026 skal der anskaffes og byggemodnes en egnet grund

Og fra 2027 til 2030 skal det nye fængsel bygges.

Regeringen har afsat penge til projektingsfasen, men finansieringen er ikke på plads endnu. Projektet beror på, at folketingt er villige til at afsætte pengene. I en undersøgelse fra oktober 2021, som Justitsministeriet lavede, koster et fængsel 230 millioner.

Afviser betaling for radar

De nordatlantiske folketingsmedlemmer deltog sidste år i forhandlingerne om et flereårigt forlig for kriminalforsorgen. I januar i år blev det dog gjort klart af justitsministeren, at der ikke bliver afsat penge til et nyt fængsel på Færøerne.

Lagmanden har taget sagen op med statsministeren flere gange, men det var alligevel uventet, at Mette Frederiksen kom med denne udmelding i forbindelse med besøget på Færøerne, da tommelen vendte nedad for et halvt år siden.

På torsdag skal en aftale mellem regeringen og landsstyret underskrives, hvor Færøerne siger ja til at Danmark opstiller en varslingsradar.

Spørgsmålet er, om et nyt fængsel er en tak for et ja til radaren.

- Det kan jeg klart afvise. Der er ikke noget i hele verden, som man hellere vil end at indfrie alle ønsker på det tidspunkt, hvor de bliver fremsat. Politik er en prioritering. Der er nogle hårde politiske prioriteringer, og derfor har skiftende regeringer ikke vurderet det som muligt at understøtte, at der bliver bygget et nyt fængsel før den beslutning, vi har truffet i dag, siger Mette Frederiksen.