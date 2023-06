Statsminister: Der er begået alvorlige forbrydelser og fejltrin

Jensine Berthelsen Onsdag, 07. juni 2023 - 11:54

Først var det eksperimentbørnene, så var det de juridisk faderløse og nu er det ofrene i den såkaldte spiralkampagne, der dokumenterer at forholdet mellem Danmark og Grønland gemmer på mørke kapitler.

Udredning Den danske regering og det grønlandske Naalakkersuisut blev i juni 2022 enige om en historisk udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark. Udredningen skal dække perioden fra Anden Verdenskrig og frem til i dag. Fokus i udredningen vil være de væsentligste politiske beslutninger, begivenheder og øvrige forhold, der var med til at præge udviklingen af Grønland og den grønlandske befolkning samt forholdet mellem de to lande. Indtil videre er der ikke sat nogen slutdato for, hvornår denne store udredning bliver færdig og offentliggjort, men den kommer til at omfatte omstændighederne omkring de juridisk faderløse og de mere end 1.000 kvinder og piger der mod deres vilje har fået sat en spiral op.

Forpersonerne for de juridisk faderløse og kvinderne fra spiralsage, holdt tirsdag aften tale for statsministeren under hendes besøg i Nuuk.

- Vi skal have afsløret de mørke kapitler i forholdet mellem Danmark og Grønland. Vi skal have kortlagt, hvor mange mennesker det handler om og den systematik, der har været, sagde statsminister Mette Frederiksen til demonstranterne efter deres taler og trommedans.

Statsminister Mette Frederiksen lovede demonstranterne, at man i det store historiske udredningsarbejde om forholdet mellem Grønland og Danmark i høj grad også vil gennemføre afslørende gravearbejde for at få blotlagt de menneskelige omkostninger mange grønlandske borgere har måttet lægge krop og sjæl til.

Det gav en mærkbar forløsning hos tre af de, der stadig lever med konsekvenserne af de ”alvorlige forbrydelser og alvorlige fejltrin” fra fortiden, som blev påpeget i gårsdagens demonstration i Nuuk.

Jane Kleist Lyberth er dobbelt ramt

Jane Kleist Lyberth er juridisk faderløs, hun er blevet frakendt retten til at kende sit ophav fra sin fars side. Men ikke nok med det, hun er oveni også en af de tusinde kvinder og piger, der mod deres vilje fik sat en spiral op som meget ung.

Jane håber, at statsminister Mette Frederiksen på vegne af Danmark vil sige undskyld til hende og alle de andre, der stadig lever med følgerne:

- At vokse op uden en far har givet mig mange traumatiske oplevelser. Jeg er blevet udskammet i lokalsamfundet og det har ført til, at jeg havde meget lavt selvværd under hele min barndom. Selv som 69-årig i dag er det stadig i min krop og sind. Jeg har stadig tendens til at gemme mig væk og min selvtillid knækker ved mindste anledning, fortæller Jane Kleist Lyberth.

Ud over at hun er vokset op som faderløs, blev hun som meget ung pige tvunget til at få sat en spiral op i sit underliv mens hun var på skoleophold i Aasiaat:

- At få sat en spiral op som barn er en meget traumatisk oplevelse. Den spiral der blev sat op i mit underliv har kostet mig mange indlæggelser på sygehuset, fordi spiralen havde sat sig fast og skabt alvorlige betændelser i mit underliv, så ja, jeg har været og er stadig hårdt ramt, fortæller Jane Kleist Lyberth.

Jane Kleist Lyberth ønsker at få æresoprejsning, hun ønsker en uforbeholden undskyldning fra staten.

Rikke Grønvold blev steril

Jane Kleist Lyberth (th) og Rikke Grønvold trodsede vejret for at få Mette Frederiksens opmærksomhed på deres historier. Leiff Josefsen

Rikke Grønvold fortæller at hun sammen med sine klassekammerater blev indkaldt til sygehuset i Uummannaq. Der var ingen forklaring på, hvorfor alle pigerne skulle på sygehuset. Selv hendes forældre vidste ingenting om det indgreb, der ændrede hendes liv for altid:

- Det viste sig, at vi alle skulle have sat en spiral op i underlivet. Det har fået alvorlige konsekvenser for mig, for jeg har igennem min opvækst, siden jeg fik sat spiralen op, gang op gang fået smertefulde underlivsbetændelser og det har ført til, at jeg er blevet steril og dermed ikke har været i stand til at stifte min egen familie. Jeg forventer en uforbeholden undskyldning, men en undskyldning er ikke nok, så jeg kræver også erstatning for alt det staten mod min vilje har påført mig, siger Rikke Grønvold.

Kvinder i Danamrk skal også have hjælp

Jane Kleist Lyberth og Rikke Grønvold er godt tilfreds med statsministerens udmelding og forventer at deres sag bliver fulgt til dørs.

Naja Lyberth, som er talsperson for kvinderne, sluttede sin tale af med et konkret krav om, at kvinderne i sagen, som bor i Danmark, skal have psykologhjælp hurtigst muligt.

- De kan ikke vente flere år på en udredning. Alle de sår og traumer, der er blevet gemt væk og fortrængt i årene siden det skete, er kommet tilbage til os som en tsunami, der rammer med fuld kraft. Det kan man ikke klare selv uden hjælp.

I Grønland er kvinder fra spiralsagen blevet tilbudt psykologhjælp.