Statsminister tavs om forfatningsforslag

Fredag blev et forslag til en forfatning for et selvstændigt Grønland præsenteret for offentligheden og Inatsisartut.

Sermitsiaq.AG har tidligere på ugen forsøgt at få en kommentar til den historiske begivenhed fra statsminster Mette Frederiksen (Soc.), for at høre hvordan hun ser på arbejdet med en grønlandsk forfatning.

Det har dog ikke været muligt. I et kort skriftligt svar meddeler Statsministeriet, at man ikke har nogen kommentarer til sagen.

Egede: Det har ikke været en hemmelighed

Formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), siger i forbindelse med præsentationen af forfatningsforslaget, at den danske regering er vidende om forfatningsforslaget:

- Den danske regering er godt klar over, hvad der er blevet lavet, og det har ikke været en hemmelighed, at vi har haft en kommission til at arbejde med en forfatning.

- Den danske regering er også klar over, at vores mål selvfølgelig er at være herre i eget hus, og det ved jeg, at statsministeren har stor forståelse for, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Løkke med bastante udtalelser

Da Forfatningskommissionen blev nedsat var det Lars Løkke Rasmussen (V), som var statsminister. Han er nu udenrigsminister i Mette Frederiksens SVM-regering.

Lars Løkke Rasmussen kom på daværende tidspunkt med en række kritiske udtalelser om arbejdet med forfatningen.

Han gjorde blandt andet klart under en debat i folketingssalen, at hvis en forfatning, der skal gælde ved selvstændighed, sendes til folkeafstemning, kan det betyde afvikling af bloktilskuddet over en fireårig periode. Også selvom forfatningen ikke skal træde i kraft med det samme.

Færøerne skiftede kurs

- Det er klart, hvis man laver en forfatning, som skal virke mens Grønland fortsat er en del af Rigsfællesskabet, så er der jo både nogle formalia of realia, som skal iagttages. Hvis man laver en forfatning, som har et andet sigte, og sætter den til afstemning med en fremskudt ikrafttrædelse, så er man over i et defacto-udmeldelsesscenarie, udtalte Lars Løkke Rasmussen til Sermitsiaq.AG tilbage i 2017 umiddelbart efter, at Forfatningskommissionen var etableret.

Denne udmelding var lig med den, som blev givet til Færøerne omkring årtusindeskiftet, da de også var undervejs med en forfatning. Den færøske sag udviklede sig til, at Færøerne i stedet gik over til at arbejde med et forfatningsforslag, der holdt sig inden for rammerne af grundloven.

Ifølge formanden for Naalakkersuisut er det nu op til Inatsisartut, hvordan det videre arbejde med forfatningsforslaget skal forløbe.