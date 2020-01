Statens repræsentant: Jeg er sgu min egen

Jesper Hansen Fredag, 03. januar 2020 - 08:08

Merete Eldrup havde netop forladt posten som administrerende direktør for den danske TV-kanal TV2 for at hellige sig en karriere som professionel bestyrelsesmedlem, da telefonen ringede i hjemmet på Østerbro i København.

Det var den daværende danske finansminister, Kristian Jensen (V), der var i røret. Han ville høre, om Eldrup var interesseret i en af de to poster som statens repræsentanter i bestyrelsen for Kalaallit Airports International.

- Jeg sagde ja på stedet. Selv om jeg dengang ikke havde det helt store kendskab til Grønland, har jeg altid været fascineret af verdens største ø. Samtidig kunne jeg sagtens se mig selv i en bestyrelse som Kalaallit Airports, hvor jeg kan være med til at udvikle infrastrukturen i et af verdens tyndest befolkede områder, siger Merete Eldrup.

En meget speciel virksomhed

Derfor blev Merete Eldrup på generalforsamlingen den 7. maj 2019 valgt ind i bestyrelsen for Kalaallit Airports International, hvor hun nu sidder sammen med Marlene Haugaard, Aviâja Lyberth Lennert, Jákup Sverri Kass, Finn Gaarsmand og med Jóhannus Egholm Hansen som formand.

- Det er i sagens natur en helt speciel virksomhed, så jeg har brugt meget tid på at forstå historien bag de beslutninger, der har ført til lufthavnsbyggerierne – og jeg er meget bevidst om, at selskabet har stor samfundsmæssig betydning i Grønland.

- Som bestyrelsesmedlemmer har vi kun en forpligtelse. Det er at varetage virksomhedens tarv, men i Kalaallit Airports tilfælde betyder det også, at vi skal forstå og tage hensyn til selskabets samfundsmæssige betydning, så historien bag lufthavnsbyggeriet og rationalet bag beslutningen om at udbygge lufthavnene i Grønland har stor betydning for mit arbejde.

Skal ikke spørge finansministeriet

Det påvirker ikke Merete Eldrups arbejde i bestyrelsen, at hun sidder som statens repræsentant.

- Det er ikke sådan, at jeg skal hen i finansministeriet for at spørge efter min mening. Jeg er valgt som person – og hvis der er noget, der skal diskuteres med finansministeriet, så gør bestyrelsen det som helhed. Akkurat som vi også gør det i fællesskab, hvis der er noget, som skal diskuteres med Naalakkersuisut, der er den anden ejer af Kalaallit Airports.

- Sådan er det. Finansministeriet må have tillid til, at jeg gør det rigtige for virksomheden – og er det ikke tilfældet, må man jo skifte mig ud, lyder det tørt fra Eldrup.

Det er jo i øvrigt ganske normalt, at der sidder repræsentanter for de forskellige ejere i aktieselskaber. Sådan er det faktisk det fleste steder, fortæller Eldrup, der blandt andet sidder i bestyrelserne for Rambøll, Nykredit og Rockwool-fonden.

Eldrup forstår debatten

- En bestyrelse skal være uafhængig og fungere som en helhed af topprofessionelle bestyrelsesmedlemmer, der kan sætte virksomhedens mål og fastholde dem, siger Merete Eldrup, der i øvrigt udmærket forstår, at der med jævne mellemrum er debat om, hvordan bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber sammensættes.

- Det er en naturlig følge af selskabernes store samfundsmæssige betydning, så det har jeg det helt fint med. Vi skal levere et professionelt arbejde – og mener man ikke, at vi lever op til det krav, er det som sagt muligt at skifte os ud.

Merete Eldrup er 56 år og uddannet cand. polit. Før direktørposten i TV2 og den efterfølgende bestyrelseskarriere har hun arbejdet som direktør i JP/Politikens Hus, vicedirektør i Energistyrelsen og som fuldmægtig og ministersekretær i Finansministeriet.