Statens Kunstfond indgår aftale med Nuuk Kunstmuseum

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 21. marts 2021 - 08:00

Statens Kunstfond har indgået en såkaldt residencyaftale med Nuuk Kunstmuseum, der giver danske billedkunstnere mulighed for at komme til Grønland og udfolde sig. Og der arbejdes på, at grønlandske billedkunstnere på samme måde kan få støtte til at komme til Danmark.

Med aftalen i Grønland ønsker Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Billedkunst at skabe grobund for nye kunstneriske samarbejder mellem Grønland og Danmark, står der i en pressemeddelelse fra Statens Kunstfond.

Grønlandske kunstnere til Danmark

- Med de nye aftaler vil vi understøtte forbindelser til kunstscener, kunstsyn og praksisser, som ikke nødvendigvis følger de dominante spor, vi ser i Vesteuropa og USA. På den måde åbner vi op for en kunstscene, som danske kunstnere måske i mindre grad ville opsøge på egen hånd. Det er en vigtig del af vores vision, som vi nu meget konkret implementerer. Når vi ser på Grønland og Danmark, så har vores to lande en lang og også kompleks, fælles historie. Vi ser derfor et stort potentiale i kunstnerisk udveksling, da vi også har utrolig meget at tilbyde hinanden, siger Lisette Vind Ebbesen og tilføjer:

-Senere på året forventer vi at have en aftale i stand, som giver grønlandske kunsterne mulighed for at komme til Danmark, hvor vi vil se på, hvordan man kan skræddersy ophold, der passer til deres ønsker.

Mentorordning i Nuuk

Leder af Nuuk Kunstmuseum Nivi Christensen glæder sig over at kunne byde kunstnere velkommen til Nuuk. Museet har gode erfaringer med ordningen, og det er planen at lave en mentorordning for de danske billedkunstnere.

- Det her samarbejde skaber nogle gode vilkår for både danske og grønlandske kunstnere og giver mulighed for en god forankring af kunstprojekterne i Grønland. Vi kan se fra tidligere projekter, at der er en stor interesse, og at projekter med en solid forankring giver anledning til mere dybdegående, tættere og længerevarende samarbejder. Vi er stolte over og glade for at Statens kunstfond har valgt os som samarbejdspartner for de kommende års residensprogrammer, siger Nivi Christensen.

Statens Kunstfond har udover Grønland lavet en tilsvarende to-årig aftale med Sydkorea, og allerede i næste måned kan der søges om penge til et ophold i Grønland, der kan finde sted i 2022.