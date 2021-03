Staten skal betale trawler-oprydning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. marts 2021 - 11:47

En principaftale fra marts 2017, der blev indgået mellem den daværende naalakkersuisoq for miljø og den danske forsvarsminister slår fast, at:

” Grønlands Selvstyre i tilfælde af omfattende forurening med olie og kemikalier i farvande ved Grønland kan anmode den danske stat om at bekæmpe forureningen, og at staten har pligt til at imødekomme Selvstyrets anmodning og afholde udgifterne til bekæmpelsen af forureningen, og at den myndighed, som har betalt udgifter, kan søge disse inddrevet hos forureneren.”

Det oplyser departementschef i miljødepartementet Mette Skarregaard Pedersen.

Departementschefen oplyser, at departementet den 15. marts anmodede Arktisk Kommando om at bekæmpe forureningen, og at Arktisk Kommando har imødekommet anmodningen jævnfør principaftalen.

- Arktisk Kommando (den danske stat, red.) har derfor overtaget ansvaret for havmiljøopgaven, oplyser Mette Skarregaard Pedersen, der således ikke kan udtale sig om den aktuelle miljøoprydning.

Status

Arktisk Kommando oplyser tirsdag morgen, at der fortsat er en spredning af en tynd film af dieselolie i området. Den meget tynde film af dieselolie gør, at det sammen med ny- og grødis ikke er muligt at inddæmme og opsamle dieselen.

Inspektionsfartøjerne Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen er fortsat i området og tager jævnligt olieprøver, så det kan slås fast præcist, hvilken type olie der er tale om og koncentrationen af den.

I går dukkede der en mindre olieplet op af en anden type et stykke fra positionen, hvor trawleren forliste.

- Den ser ud til at være af en tykkere slags end den hidtil observerede. Formodentlig er der tale om smøre- eller hydraulikolie, men ikke i en mængde på over 5 liter. Der er taget prøver af olieforekomsten for senere check af, om den stammer fra Polar Aassik, oplyser Arktisk Kommando.

Bliver i området

Arktisk Kommando forbliver i området for at observere og rapportere om situationen og herunder vurderer løbende, hvorvidt der skal sættes andre eller yderligere ressourcer ind. Desuden er man fortsat interesseret i at høre fra borgere i området, hvis man observerer olie i vandet samt havdyr eller fugle, der har olie på sig.