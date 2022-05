Starten er gået til store ændringer af turneringsstrukturen

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 21. maj 2022 - 14:45

Det kan være, at én uges grønlandsmesterskaber snart er fortid herhjemme.



Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen (IA), i samarbejde med Grønlands Idrætsforbund, holdt nemlig seminar sidste uge, der kan bane vejen mod ændring af turneringsstrukturen.

Anbefalinger skal afleveres til Naalakkersuisut

Der var deltagere fra nationale luftfarts- og søfartsselskaber, kommuner og diverse specialforbund ved seminaret i Nuuk, hvor deres anbefalinger videregives til Naalakkersuisut.

- Planen er så, at deltagernes anbefalinger og beretninger skal afleveres til Naalakkersuisut, siger GIF's udviklings-og souschef Poul Petersen til Sermitsiaq.AG.

Behov for ændring

Indstillingerne fra seminaret er blevet lavet af en arbejdsgruppe, nedsat af Naalakkersuisut som har afleveret dem til GIF, der netop nu arebjder videre med dem.



- Specialforbundene har i en længere periode ønsket at drøfte mulige ændringer og en anden turneringsform, og såvel oplæg som de videre drøftelser var gode og indholdsrige, hvilket gør, at vi er fortrøstningsfulde i forhold til det videre forløb, fortæller Poul Petersen.

Ved seminaret blev der afklaret, hvordan nuværende situation er for de enkelte forbund, når de skal ud til mesterskaber. Seminaret handlede ikke kun om rejseaktiviteterne, men om hvordan det generelle billede er, når der afholdes mesterskaber.

Millioner kan spares på rejseomkostninger

- Er det realistisk at ændre nuværende struktur, så der kan afholdes andre former for idrætsrelateret stævner eller på andre tidspunkter?



- En af drøftelserne gik ud på rejserne i forbindelse med idrætsstævnerne, og muligheden for besparelser er store, såfremt man kan optimere selve planlægningen af rejserne for specialforbund i tæt samarbejde med rejseselskaberne. Som eksempel nævnes det, at man kan spare op til 75 procent af rejseudgifterne hvis man planlægger i god tid og i samarbejde med hinanden, sagde Air Greenland blandt andet ved arrangementet, svarer han.



I perioden fra 2016 – 2019 har GIF undersøgt specialforbunds rejseudgifter ved at kigge på deres årsregnskab, og den viste, at der var blevet brugt godt og vel 25 millioner kroner på rejseomkostningerne.