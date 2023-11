Startede som flaskedreng: I dag er Regie fra Filippinerne afdelingsleder i Brugseni

Redaktionen Lørdag, 04. november 2023 - 09:48

Siden Regie Sotomayor flyttede til Grønland for lidt over fem år siden, har han klatret op ad karrierestigen: Fra at starte som flaskedreng i Pisiffik til i dag at have medarbejdere under sig som afdelingsleder i både frugt og grønt-afdelingen og fryseafdelingen i Brugseni i Nuuks midtby.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Regie Sotomayor på 30 år kommer fra Filippinerne og har boet i Grønland siden september 2018. Hans søster, bror og kone arbejder ligeledes i Brugseni, mens en ældre bror arbejder i Pisiffik. Hans mor, der er gift med en dansk mand, har boet og arbejdet i Nuuk i 24 år, og det var blandt andet savnet til moren, der gjorde, at Regie Sotomayor og hans søskende valgte at flytte til Grønland. Men det var også de gode muligheder for at tjene flere penge. For selvom Regie Sotomayor havde egen virksomhed hjemme i Filippinerne, så kunne pengene ikke måle sig med dem, der kan tjenes her.

– Min virksomhed klarede det godt og var rundt omkring i Filippinerne. Men så kom chancen for at komme hertil. Pengene er større, end dem jeg kunne tjene på min virksomhed derhjemme. Derfor kom jeg hertil for at få større kapital til min egen virksomhed, siger Regie Sotomayor, der har lært lidt grønlandsk og dansk, men snakker engelsk til daglig.

Næsten umuligt at få job derhjemme

Det tog omkring tre måneder at få pas, visum og andre dokumenter godkendt af både den danske og filippinske ambassade, før Regie Sotomayor kunne lande i Grønland.

'Hjemme i Filippinerne boede han med sine søskende, mens de studerede. I dag er alle søskende blevet færdiguddannet, og Regie Sotomayor har en bachelor i Science in Marine Transportation. Trods det, var det svært at få et job i Filippinerne. Hvis du ikke har en uddannelse eller kender nogen internt i en virksomhed, er det næsten umuligt at finde arbejde.

– Jeg søgte arbejde i shippingvirksomheder hver dag i tre år, men jeg fik ikke en chance, fordi jeg ikke kendte nogen i virksomhederne. Der er meget få muligheder i Filippinerne, og når du får et job, så er det ikke sikkert, at du er der mere end et halvt år, for der bliver de nødt til at give dig mere i løn. I stedet ansætter de en ny.

Læs hele historien om Regie Sotomayor og hans karriere i denne uges Sermitsiaqq. Få adgang her: