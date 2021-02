Stark udvider i Nuuk

redaktionen Lørdag, 27. februar 2021 - 14:00

Stark får dobbelt så stor bygning med drive-in hal, større butik, med alle byggematerialer under tag i Nuuk.

Det nye byggecenter åbner i løbet af sommeren 2022, skriver byggecenterkæden i en pressemeddelelse.

Markant vækst

Byggeriet opføres af Permagreen Grønland A/S, hvor den nye trælast får et bruttoareal på mere end 5.500 kvadratmeter, inklusive en 1. sal med udstillinger og kontorfaciliteter

- Det er et projekt, der viser vores tro på fremtiden i Grønland. I disse år bliver der investeret og bygget massivt i Nuuk og andre områder af Grønland. Derfor investerer vi nu selv i et marked, som vi ser et fortsat og stort vækstpotentiale i, og hvor Nuuk bliver omdrejningspunktet for vores aktiviteter i Grønland, siger administrerende direktør i Stark Danmark, Britta Korre Stenholt, i meddelelsen.

Bidrag til udviklingen

Direktør i kæden i Nuuk, Poul Erik Nørnberg, er glad for at kunne sende et signal om, at Stark har forpligtet sig til at være stærkt til stede i Grønland.

- At vi bygger en ny forretning i Nuuk viser, at vi gerne investerer og engagerer os i Grønland. I det hele taget er det vigtigt for os at tage aktivt del i lokalsamfundet. Vi støtter lokalsamfundet gennem donationer og sponsorater med fokus på udsatte børn og unge, ansætter mange elever i vores forretninger og har også folk i jobprøvning.

- På den måde ønsker vi at bidrage til den gode udvikling og vækst i både Nuuk og resten af Grønland, siger Poul Erik Nørnberg blandt andet i pressemeddelelsen.

Byggecenterkæden har været til stede i Grønland siden 1983 og har forretninger i Nuuk, Aasiaat, Ilulissat, Qaqortoq, Sisimiut og Tasiilaq.