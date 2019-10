Stark Fonden uddeler 200.000 kroner til Mølkebøttecentret

Redaktionen Onsdag, 02. oktober 2019 - 14:12

På torsdag vil Stark Fonden overrække pengene til den selvejende institution Mælkebøttecentret, som støtter udsatte unge i at skabe en stabil tilværelse.

Pengene skal bruges til at etablere mindre lejligheder, der kan deles af to-tre unge under opsyn og med støtte fra fagligt kompetent personale. Ifølge leder af Mælkebøttecentret Kirsten Ørgaard vil de unge – i det omfang det er muligt – blive inddraget i etableringen og indretningen af de nye boliger, fremgår det af en pressemeddelelse.

Glæde over tildeling

Bestyrelsesmedlem i Stark Fonden, Laurits A Jørgensen, er glad for at kunne give et bidrag til at hjælpe unge udsatte på rette spor i livet, så de får et godt fundament for at tage sig en uddannelse.

- Vi er rigtig glade for at kunne tildele Mælkebøttecentret denne donation, så grønlandske unge kan få en tryg base samt hjælp og støtte fra fagligt kompetent personale. Vi håber, at boligen som Mælkebøttecentret vil etablere, kan være et led i at forebygge problemer som ensomhed, konfliktfyldte relationer og misbrug. Med voksenvejledning og støtte fra Mælkebøttecentret tror vi på, at det kan styrke de unges modenhed og parathed til voksenlivet, herunder til at få en uddannelse, siger Laurits A Jørgensen.

Lokalt engagement

Starks direktøri Grønland Poul Erik Nørnberg siger:

- Stark i Grønland lægger stor vægt på det lokale engagement, og vi har et godt samarbejde med Majoriaq om ansættelse af lokale elever og unge i jobprøvning. Vore forretninger i Nuuk, Aasiaat og Tasiilaq har i øjeblikket elever i gang med en lokal salgsuddannelse med fokus på byggematerialer, og vi ansætter også gerne elever i vore øvrige lokale forretninger. Jeg er sikker på, at Mælkebøttecenterets indsats og arbejde vil betyde, at flere unge får mulighed for at komme videre i et uddannelsesforløb. Dermed er muligheden for den næste elev i vores grønlandske Stark forretning også blevet større.

Om Stark Fonden

Siden 1946 har Stark Fonden hvert år doneret midler til projekter, forskning og aktiviteter, der alle har til formål at støtte unge med interesse for håndværk i Danmark, samt velgørende projekter, som med bidrag fra håndværk, kan gøre en forskel i samfundet.