Stærkt samarbejde skal sikre fremtiden: Nu sætter 100 magthavere sig sammen

Anders Rytoft Fredag, 10. februar 2023 - 15:05

Når 100 politikere og bestyrelsesmedlemmer fra de selvstyreejede virksomheder i denne uge mødes i Ilulissat for at drøfte samarbejde, udvikling og vækst, er det med et mål: at gøre Grønland klar til de store udfordringer, som venter de kommende år.

- Jeg ser frem til at mødes med bestyrelserne, som er vigtige brikker i varetagelsen af de samfundskritiske opgaver, siger Múte Bourup Egede, formand for Naalakkersuisut.

Han påpeger, at samfundet står over for store ændringer i de kommende år, hvorfor det er vigtigt, at der samarbejdes og sættes en fælles retning for Grønlands fremtid.

Fra 2016 til 2021 var halvdelen af bestyrelsesformændene bosiddende i Grønland, mens det drejede sig om 85 procent i 2022.

Gode og stærke bestyrelser

Tilsvarende er antallet af grønlandske bestyrelsesmedlemmer steget fra 55 til 74 procent i samme periode, ifølge tal fra Formandens Departement.

- Vi har nogle gode og stærke bestyrelser, og det går den rigtige vej med sammensætningen af bestyrelserne i de forskellige selskaber, mener Múte Bourup Egede.

Han tilføjer:

- Vi har mange kompetente bestyrelsesmedlemmer her fra landet, kombineret med udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, hvilket vi i Naalakkersuisut værdsætter meget.

Det samme er i øvrigt gældende for bestyrelsesformændene, hvoraf 11 er lokale, mens to er fra udlandet.