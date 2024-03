Stærkt efterspurgt læge planlægger at rejse: Har ikke råd til huslejen

Niels Ole Qvist Onsdag, 06. marts 2024 - 08:46

Speciallæge Thomas Sonne føler sig nødsaget til at sige sit job op på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk per 31. maj og planlægger at vende tilbage til Danmark, fordi han ikke længere har noget at bo i til den tid.

Han er en af de sundhedsansatte, som må melde pas i forhold til at betale for en af de nye og dyre personaleboliger på Qatserisut i Nuuk, som AG skrev om i sidste uges avis. Udmeldingen vækker stærk bekymring – også hos andre faggrupper.

- Lægens situation rammer fuldstændig hovedet på sømmet. Vi har hårdt brug for læger og sygeplejersker, og vi har ikke brug for benspænd i form af høje huslejer, siger Ken Jensen, der formand for sygeplejerskernes fagforening, Peqqissaasut Kattuffiat (PK), til AG.

Ken Jensen oplyser, at der blandt hans egne medlemmer, sygeplejerskerne, ligeledes er frustration og fortørnelse at spore over huslejeniveauet for de 90 lejligheder på Qatserisut. De må hoste op med knap 11.000 kroner for en toværelses og næsten 18.000 kroner for en fireværelses. Plus forbrug.

- Det kan mine medlemmer slet ikke betale med den løn, de får. Det her kan udvikle sig til yderligere en rekrutterings-udfordring, siger Ken Jensen.

