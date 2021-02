Stærkmandsudøvere etablerer forbund

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 11. februar 2021 - 13:03

Stærkmandskonkurrencerne i Grønland kan i fremtiden dyste i officielle grønlandsmesterskaber.

Der er nemlig blevet etableret et forbund for styrkeatleterne, Greenland Federation of Strength Athletes - GFSA, og blev oprettet 17. januar. Napaartoq Hansen blev valgt som formand for forbundet.

- Vi har nu i længere tid arbejdet på at etablere dette forbund, da vi følte, at der manglede en platform for de grønlandske styrkeatleter, derfor har vi valgt at oprette dette forbund, siger Napaartoq Hansen til Sermitsiaq.AG.

Internationale konkurrencer

Han fremhæver, at det nye forbund arbejder på at gennemføre officielle grønlandsmesterskaber i fremtiden.

- Inden for de sidste tre år er der sket et stort boost i populariteten i sporten både i Grønland men også internationalt. Vi har en drøm om at få Grønland på det internationale landkort, fordi der er et stort potentiale blandt de grønlandske udøvere. Vi håber på, at de grønlandske udøvere kan deltage ved store internationale stævner som for eksempel 'Arnold Strongman Classic' og 'World Strongest Man' , fremhæver formanden for GFSA.

Han oplyser, at det nye forbund ikke har kontaktet det Grønlandske Idrætsforbund om medlemskab endnu.

- Vi har planer om at blive en del af GIF, og vi vil præsentere os som en seriøs sportsgren. Vi vil kontakte GIF inden sommer, lyder det fra Napaartoq Hansen.

En række betingelser

Sermitsiaq.AG har spurgt generalsekretær for det Grønlandske Idrætsforbund Jonas Jensen, om hvordan processen foregår, når man søger om medlemskab.

- Det er først og fremmest dejligt at se flere idrætsgrene der blomstrer og ønsker sig at organisere sig for at fremme deres idrætsgren. Det er altid glædeligt med idrætsaktivitet, der henvende sig til nye målgrupper, der tiltrækker flere ind i sunde og aktive fællesskaber, siger han til Sermitsiaq.AG

- I forhold til at søge medlemskab i GIF, er der en række kriterier der skal opfyldes, hvad end man er forbund, forening, virksomhed eller enkeltperson. Når det handler om et forbund, skal idrætten blandt have haft en vis levetid i hvilken det er sandsynliggjort, at der er tale om en varig interesse, og idrætten skal dyrkes i mindst aktive fem foreninger med en rimelig geografisk spredning i landet, siger Jonas Jensen.

Afgørelse om optagelse af nyt specialforbund afgøres af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen på det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i november.

Der er ni specialforbund i Grønland, som er medlemmer i Grønlands Idrætsforbund.