Stærke overarme konkurrerede i Ilulissat i weekenden

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 16. marts 2022 - 09:38

Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat dannede rammen om den første armbrydningsturnering i byen, 'Ilulissat Armwrestling Cup', lørdag.

Der var 12 deltagere ved stævnet, hvor der blev konkurreret i vægtklasserne på under 95 kilo samt over 95 kilo på både med højre og venstre arm. Derefter var der overall-konkurrence, hvor alle i vægtkategorien mødte hinanden.

Suulut Geisler vandt overall-konkurrencen højrehånd, mens Mikkel Andersen vandt i venstrehåndskonkurrencen.

- Der var mange tilskuere ved stævnet på trods af, at der var både GM i futsal for old girls og hundevæddeløbskonkurrence. Vi er glade for, at flere virksomheder var med til at skabe stævnet. Vi vil arrangere lignende stævne i juli med deltagelse fra andre byer, oplyser arrangørerne til Sermitsiaq.AG.

Resultater fra 'Ilulissat Armwrestling Cup':

Under 95kg (venstre arm)

1. Kevin Christensen

2. Aka Broberg

3. Markus Lentz



Under 95kg (Højre arm)

1. Kevin Christensen

2. Aka Broberg

3. Markus Lentz



Over 95kg (venstre arm)

1. Nuka Hansen

2. Aqqaluaq Geisler

3. Kistiaannguaq Lange

Over 95kg (højre arm)

1. Nuka Hansen

2. Aqqaluaq Geisler

3. Kistiaannguaq Lange



Overall (venstre)

1. Mikkel Andersen

2. Nuka Hansen

3. Kevin



Overall (højre)

1. Suulut Geisler

2. Mikkel Andersen

3. Nuka Hansen