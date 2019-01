Stærke mænd dyster i Kulturnatten

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 18. januar 2019 - 16:00

Det første grønlandsmesterskab i 'Grønlands Stærkeste Mand' sker i multihallen Inussivik i Nuuk fra klokken 19.00 lørdag.

Den seneste vinder i to år af stærkmandskonkurrencen, Kim Ujarak Lorentzen, er klar til at deltage for at forsvare sin titel.

- Jeg vil ikke på forhånd sige, at jeg vil vinde konkurrencen. Jeg er nervøs, da der kan ske mange ting i løbet af konkurrencen. Men jeg glæder mig, siger han til Sermitsiaq.AG.

Håber på larmende støtte

Der bliverti deltagere ved konkurrencen, som dyster i fire discipliner. Det er Qajaq lift / tree log, Umimmak walk / farmer walk, samt Kaassassuk / Hercules dødløft.

- Jeg ser mest frem til dødløftsdisciplinen, hvor jeg forventer at løfte 320-350 kilo, og jeg kan ikke vente med at stå foran de mange tilskuere. Det er altid en speciel følelse at konkurrere i Inussivik, for her får vi stor opbakning, der giver os nye kræfter. Jeg håber på, at mange vil komme og støtte os, fremhæver Kim Ujarak Lorentzen, der sidste år var i sin første internationale stævne 'Burn Showdown' på Færøerne.

Konkurrencer i udlandet

Her blev han nummer seks ud af otte deltagere.

- Det var en stor oplevelse. Her dystede jeg mod dem, som jeg har fulgt meget med i, og jeg fik lærte en masse ting ved stævnet. Og der var også sjove momenter, hvor vi ikke kunne være på samme bil eller elevator på samme tid, da vi vejede for meget. Derfor håber jeg på, at jeg igen kan komme til udlandet for at konkurrere, fortæller Kim Ujarak Lorentzen, der vejer omkring 120 kilo.

Han sigter efter at deltage ved en stærkmandskonkurrence i Danmark til sommer.

- Men nu skal jeg lige overstå GM i morgen, så må vi se, hvad der skal ske fremover, lyder det fra den forsvarende Grønlands Stærkeste Mand.