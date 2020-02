Stærk film om overgreb på landsdækkende tv

Walter Turnowsky Mandag, 03. februar 2020 - 09:00

Filmen 'Pilluarneq Ersigiunnaarpara' kan nu ses af alle i hele landet. KNR sender nemlig den stærke dokumentar i morgen tirsdag.

Titlen 'Pilluarneq Ersigiunnaarpara', Lykken skræmmer mig ikke længere, er samtidigt filmens helt centrale budskab om, at der er et liv på den anden side af et seksuelt overgreb.

Filmen følger to personer, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, Gukki Nuka og Kornelia Benjaminsen.

- Jeg har arbejdet med mig, fordi jeg er blevet seksuelt misbrugt. For jeg vil gerne have et trygt liv, siger Kornelia i filmen.

Rejsen hjem

Gukki Nuka rejste som ung fra sin hjemby Uummannaq. Reelt var der tale om, at han flygtede efter han nogle år tidligere var blevet voldtaget af sin fodboldtræner. Der skulle gå 36 år, inden han denne sommer for første gang vendte tilbage igen.

Filmen følger hans rejse hjem - nu som del af rollemodelkorpset under Killiliisa.

- Jeg tror det bliver sidste skridt i min helingsproces i forhold til min overgrebsmand (som ikke længere er i live, red.) og i forhold til Grønland, sagde Gukki Nuka inden rejsen til Uummannaq.

Skal nå ud til alle

Filmen er en del af indsatsen mod overgreb, Killiliisa.

- Når den nu bliver vist på landsdækkende tv, så skyldes det, at vi har et ønske om at nå så bredt som muligt ud, siger Ditte Sølbeck, afdelingschef i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.

Hun fortæller ligeledes, at der har været meget stor interesse for, at filmen blev vist flere steder i landet, da holdet bag Killiliisa og rollemodellerne rejste rundt i landet for at vise den.

Samtidig er socialstyrelsen meget opmærksom på, at filmen kan føre til stærke reaktioner hos mennesker, der selv har været udsat for overgreb.

Derfor bliver den vist på et tidspunkt, hvor rådgivningslinjen Tusaannga holder åbent. Samtidig er kommuner og sygehuset adviseret om, at de i dagene efter visningen skal være opmærksomme på, at der kan komme henvendelser med ønske om hjælp.

'Pilluarneq Ersigiunnaarpara' vises på KNR tirsdag, 4. februar klokken 20.00.

Tusaannga har åbent alle ugens dage fra 16.00-22.00 og kan kontaktes anonymt på telefon 801180 eller SMS 1899.