Stadig uvished om Kangerlussuaqs fremtid

Det er umuligt at få et klart svar fra myndighederne i Grønland og i Danmark om, hvorfor det skal tage så lang tid at blive enige om Kangerlussuaqs fremtid, og hvornår der foreligger en aftale.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I fire år har kommune og erhvervsliv ventet på et svar.

Tidligere troede vi, at der ville komme et svar i januar, og at naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen ville orientere befolkningen på et borgermøde i Kangerlussuaq.

Men det er udsat.

Nu har formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede holdt borgermøde i Taseralik i Sisimiut med nogle af sine kolleger i Naalakkersuisut blandt andre Vivian Motzfeldt.

Ubekræftede rygter siger, at Múte Bourup Egede oplyste, at der vil foreligge en afklaring senest i april.

Erik Jensen talte om infrastruktur i Sisimiut, men det fremgår ikke klart af den udsendte pressemeddelelse, hvad han sagde om Kangerlussuaqs fremtid. Og han har ikke svaret på spørgsmålet om, hvad han sagde om dette for lokalbefolkningen meget vigtige emne eller især om, hvornår der kommer en aftale.

